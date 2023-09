Morales, duro contra Macri: "Le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, protagonizó un nuevo capítulo en la interna contra el expresidente Mauricio Macri y lo cruzó tras sus críticas al radicalismo: "Después de las PASO, con tanta alabanza a (Javier) Milei, Macri le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio".

"El liberalismo extremo es contagioso", subrayó tras los acercamientos del fundador del PRO con el libertario Javier Milei. La frase de Morales no es azarosa, utilizó las mismas palabras que pronunció Macri para acusar a la fuerza que conduce Morales de populista luego de que sus diputados radicales dieran quórum en la sesión que trató las reformas en el Impuesto a las Ganancias. "El populismo es contagioso", supo declarar el exmandatario.

"Después de las PASO, en las primeras semanas, con tanta alabanza a Milei le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio", indicó el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) en declaraciones radiales, y agregó: "Ahora se callado un poco y ordenado, espero que trabaje y apoye decididamente".

En la misma sintonía, tras los cuestionamientos de Macri fustigó: "En todo caso, el problema no está en el radicalismo que lo que está haciendo es levantar a Patricia [Bullrich] y a Juntos por el Cambio. Creo que (Macri) se ha moderado y la mayor manera de aportar es que no deje dudas de que la candidata es Patricia y no la posibilidad de Milei".