20 frases icónicas que definieron al "Flaco" Traverso: "Sino corro, no vivo"

-"Si no corro, no vivo. Yo necesito estar arriba del auto, doblando colgado en una curva, para sentir que la sangre me corre por las venas".

-"Aprendí a manejar en un Ford 35 y en un Plymouth, en el campo. Les daba contacto, arrancaban y andaban hasta que se acababa la batería".

-"Si sos bueno arriba del auto pero un gil abajo, podés ganar uno, dos campeonatos a lo sumo. Pero nunca 16 como gané yo. En el fondo, el éxito es una suma de pequeñísimos detalles. Te falta uno, y chau".

-"Mis actitudes parecen soberbias. Yo digo lo que pienso, que es distinto".

-"Los corredores de mi época debían tener coraje y además manejar un poco. Los pibes de hoy no tienen miedo de perder la vida y muchos son fabricados, no sienten la pasión por lo que hacen".

-"Para mí el deporte, básicamente, es una actividad que debería mejorar el físico de una persona. Sin embargo el automovilismo te lo arruina. Respirás todo el tiempo gases tóxicos, los ruidos te dejan sordo, la columna se te hace pomada".

-"Soy enemigo de las comparaciones, sobre todo cuando hay tanta diferencia de época. Un récord es algo intangible como para intentar paralelos".

-"Me bajé de las carreras siendo competitivo, manejando tan rápido como siempre. No perdí la capacidad de manejar ni las ganas de hacerlo. Más que perderlas, se gastaron".

-"La tecnología excesiva anula al hombre, en todas las áreas. Sirve para la salud pero no para el deporte".

-"Las Di Palma me arruinaron la carrera. Una me chocó de atrás, para que pasara la rubia".

-"Una vez Ponce de Léon me trató de usted y yo me calenté. Se asustó y me pidió perdón, pero me dijo: ‘Perdóneme…’. Ahí sí casi le meto un bife".

-"Soy feo, fumo, puteo, pero si me dan un auto, seguro que lo hago ganar…".

-"Yo vivía más en la comisaría de Ramallo que en mi casa. Una vez nos habían metido en cana a cinco amigos. Por eso llamaron a nuestros viejos. Ellos se reunieron con el comisario y le preguntaron: ‘¿Usted tendría algún inconveniente en tenerlos un par de días?’. Imaginate el lío que haríamos".

-"Con el Loco Di Palma éramos amigos y por eso también discutíamos. Fue mi referente, una persona llena de defectos, sin embargo un corredor excepcional. Un tipo realmente bárbaro".

-"Corrí con muchos bravos pero nunca con un pelotudo como éste. No lo pienso denunciar, pero lo voy a cagar a trompadas.” (Después de un accidente con Ponce de León en 2005).

-"Cuando volví al TC en 1983 me encontré con que todos los circuitos eran iguales: rectas largas, curvas de 90 grados y otra vez a acelerar. Más que nunca ganaban los motores".

-"¿Si debí haberme retirado en 1999, siendo campeón de TC? Es una pelotudez, hay muchas definiciones que trascienden el tiempo pese a ser erróneas y ésta es una de ésas".

- "Desde que tengo uso de razón le dediqué mi vida a los autos".

-"Cuando le dije que quería correr me preguntó ‘¿para qué?’. No sabía qué eran las carreras y se opuso, hizo lo imposible para impedírmelo, pero luego se transformó en mi hincha número uno".

-"Reconozco que tengo fama de calentón y de soberbio. Cuando me atacan me enojo y cuando me pongo soberbio soy una mierda. Igual, son apenas dos de los cien defectos que tengo".