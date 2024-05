Con Messi titular, Inter Miami venció a Montreal y sigue en la cima de la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi le ganó 3-2 al Montreal Impact, en condición de visitante, en el marco de la duodécima fecha de la Major League Soccer 2024.

En el partido disputado en el estadio Saputo, Bryan Duke abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo y Jules-Anthony Visaint aumentó la ventaja a los 32. El paraguayo Matías Rojas descontó a los 44, Luis Suárez empató a los 48 y Benjamín Cremaschi le dio el triunfo a los de Florida a los 15 del complemento.

/Inicio Código Embebido/

Messi off the pitch for a free kick? No problem for Matias Rojas!



A stunner to pull one back for Miami in Montreal. pic.twitter.com/tqxI2gYiGu