Messi lo hizo de nuevo al marcar otro récord

La magnífica noche de Lionel Messi el último sábado en ocasión de la goleada de Inter Miami sobre New York Red Bull por 6 a 2, por la MLS, derivó en un nuevo récord, ya que con cinco asistencias y un gol, lo convirtieron en el primer futbolista de toda la historia en superar las 1.200 contribuciones de gol, con 1205 entre goles y asistencias.

Además generó seis goles por primera vez en su carrera en un mismo partido y ya es el primer jugador de la historia en marcar 5 goles y 5 asistencias en partidos diferentes. Los 5 goles fueron el 7 de marzo de 2012, por los octavos de final de la Champions League en el 7-1 sobre Bayer Leverkusen.

Con 37 años de edad que siga anotando, asistiendo y regateando rivales como cuando tenía 23 años, es envidiable.

En su carrera, el rosarino lleva 833 anotaciones, de las que 109 fueron de penal y 724 de jugada, y 372 asistencias en 1058 partidos. Es decir que tiene más goles y asistencias que partidos jugados. Sin palabras.

En lo que va de 2024, lleva 12 goles y 11 asistencias en 11 partidos oficiales (8 de la MLS y 3 de la Concachampions). Junto al uruguayo Luis Suárez son los artilleros del equipo en la actual MLS con 10 anotaciones cada uno pero Suárez jugó los 11 de la liga local y el rosarino tres menos. Por si fuera poco, asistió o anotó en todos los partidos que jugó.

