Alberto Fernández, un expresidente en caída libre

FOTO: Alberto Fernández, ex presidente de la Nación

Sergio Suppo

El derrumbe de Alberto Fernández es un tema que ha estado en el centro de la discusión política en las últimas semanas. Esta mañana, Sergio lo presentó de manera contundente, haciendo referencia a la ley de los expresidentes: todos han enfrentado problemas y, en muchos casos, la justicia. La compañera Mayra Mendoza, en un acto de franca hostilidad, lanzó el último ataque hacia el presidente caído, sugiriendo que su falta de atención a Cristina Kirchner podría haber desencadenado problemas en su vida personal, incluso insinuando un posible maltrato hacia su esposa, Fabiola Yáñez.

No puedo evitar preguntarme qué relación tiene la disputa política con la vida privada de Alberto Fernández. Es cierto que su conducta no es defendible, pero es crucial recordar que su situación actual depende en gran medida de Fabiola, su exesposa, quien, aunque no ha formalizado el divorcio, podría activar una denuncia si así lo decide. La situación se complica aún más por el hecho de que Fabiola ha estado en contacto con María Cantero, la secretaria privada del presidente, entregándole material que podría incriminar a Fernández.

Este material ha llegado a la justicia en el contexto de una investigación que involucra a Cantero y su esposo, Héctor Martínez Sosa, en relación con la contratación de seguros millonarios y posibles coimas que habrían beneficiado al presidente. Sin embargo, la falta de una denuncia formal por parte de Fabiola ha dejado este asunto en un estado de limbo legal. Es evidente que existe un conflicto matrimonial, y hace unos meses, Fabiola insinuó que estaba trabajando en un documental sobre su vida en la Quinta de Olivos, lo que podría sugerir una negociación por fondos de divorcio.

Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que haya habido violencia. Si Fabiola decide hacer una denuncia, será la justicia la que determine la veracidad de las acusaciones. Pero este tema trasciende la vida privada de un individuo, incluso si se trata del presidente. Durante su mandato, enfrentamos una pandemia que limitó la movilidad de los ciudadanos, mientras que él y su círculo disfrutaban de reuniones en la residencia presidencial, algo que resulta profundamente cuestionable.

Alberto Fernández, en medio de la crisis, se encuentra en un proceso de caída en desgracia, abandonado por quienes lo llevaron al poder, comenzando por Cristina Kirchner. El peronismo, una vez más, parece haberlo dejado a su suerte, lo que plantea serias interrogantes sobre su futuro político. La historia de los expresidentes se repite, y hoy, Fernández es un político en desgracia, rodeado de escándalos y conflictos que, sin duda, marcarán su legado.