La UNC entregó a Dárgelos el Premio Centenario de la Reforma Universitaria

La Universidad Nacional de Córdoba distinguió con el Premio Centenario de la Reforma Universitaria al músico y poeta Adrián Dárgelos, líder de la banda Babasónicos, en reconocimiento a su trayectoria como figura central en el arte argentino, cuya obra trasciende fronteras y dialoga con la escena internacional.

El acto fue este martes 10 de junio a las 19 (con ingreso a las 17:30) en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina.

“Es una mezcla de placer y desconfianza, pero lo que siento no es un motor para guiarme pública y políticamente”, comentó a Cadena 3 el cantante.

“No soy un gran festejador de mis propios logros, personalmente siempre estoy enmarcado en hacer Hago música desde muy chico, también de forma profesional, y no opté por otra cosa. Quizá se me ocurrió que era más fácil escribir, ya que no poseía instrumentos, pero me di cuenta de que podía compone”, agregó.

La ceremonia incluyó la entrega del reconocimiento y una entrevista pública, una oportunidad única para conocer en profundidad su pensamiento y su recorrido artístico.

La entrevista estuvo a cargo del periodista cultural y curador Carlos Julio Carballo. Tiene más de 25 años al frente de "Cualquiera Radio", un programa radial clave en la difusión de la cultura rock y las escenas alternativas. Además, actualmente coordina el ciclo Alta Fidelidad de la subsecretaría de Cultura de la UNC.

Esta distinción marca un hito en la historia del Premio Cultura de la Universidad: es la primera vez que se reconoce a un artista cuya trayectoria está profundamente ligada al rock argentino. Hasta el momento, los premiados pertenecían mayormente a la música clásica, el folclore, la canción popular, las artes visuales o la literatura. De este modo, la UNC abre un nuevo capítulo en su política de reconocimiento cultural, integrando expresiones que tensionaron los márgenes del mainstream desde una apuesta por la experimentación estética.

Desde su irrupción en los años noventa, Babasónicos ha sido una de las bandas más influyentes del panorama musical iberoamericano. Y Dárgelos ha explorado en su obra las posibilidades poéticas de la canción, incorporando recursos como la ironía, el apropiacionismo, la crítica cultural y la sensualidad como formas de desvío. Su poesía —dentro y fuera de la música— fue publicada en libros como Oferta de sombras (2019) y La voz de nadie (2024).

El reconocimiento a Dárgelos se inscribe en la vocación de la UNC por romper con el enclaustramiento académico y entablar un diálogo sostenido con las expresiones culturales que reconfiguran las sensibilidades contemporáneas, en sintonía con el legado transformador de la Reforma Universitaria de 1918.

El retiro de entradas fue en Pabellón Argentina y el Centro Cultural UNC desde el martes 3 de junio en los locales de la Editorial UNC. Los horarios fueron de 9 a 12.30hs en Pabellón Argentina y de 10 a 18 en Centro Cultural UNC. Se entregaron hasta dos entradas por persona.

Informe de Agustín González