Se acerca la primavera: ¿cómo hacer para atraer aves a tu jardín o patio?

FOTO: Consejos para atraer aves a tu jardín o patio (imagen creada con IA).

La transición del invierno a la primavera despierta la vida en los jardines de Argentina.

Es el momento en que aves como zorzales, horneros y gorriones necesitan una fuente de alimento vital para nutrir a sus crías recién nacidas.

Con un simple y efectivo gesto, podés convertir tu patio en un espacio acogedor para la fauna alada local y disfrutar de un espectáculo natural sin igual.

Expertos en avifauna y jardinería recomiendan una práctica sencilla para asistir a las aves: colocar trozos de fruta, como manzana o pera, directamente sobre el césped o en una plataforma de alimentación.

Este método es especialmente beneficioso para especies que prefieren forrajear en el suelo, como zorzales y horneros, a diferencia de los que se alimentan en comederos colgantes.

Al ofrecerles un suministro extra de energía, no solo estás ayudando a su supervivencia, sino que también las estás atrayendo a tu hogar.

Para garantizar que las aves se sientan seguras y puedan alimentarse sin riesgo, es crucial elegir el lugar adecuado.

Se aconseja esparcir los trozos de fruta en áreas abiertas del jardín, lejos de la vegetación densa o de lugares donde depredadores como los gatos puedan acechar.

Si optás por usar una mesa para pájaros, la higiene es de suma importancia. Limpiar regularmente con agua caliente y jabón y desinfectar los recipientes semanalmente evitará la propagación de enfermedades y mantendrá la comunidad de aves sana.

Este acto de generosidad tiene un gran impacto en el ecosistema local. Al proporcionar alimento, contribuyes directamente al bienestar de las aves silvestres, que cumplen un rol fundamental en el equilibrio natural.

Este pequeño gesto de dos frutas, no solo beneficia a la naturaleza, sino que te brinda la oportunidad de observar de cerca la vida silvestre, aprender sobre el comportamiento de las aves y disfrutar de la presencia de estos visitantes alados en tu propio refugio verde. Tu jardín se convierte así en un punto clave para la biodiversidad.