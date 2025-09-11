Sigue internada la adolescente que fue armada al colegio: investigan bullying

FOTO: La adolescente que ingresó armada a una escuela en Mendoza pasó la noche en el hospital

La joven de 14 años que ingresó armada a una escuela en Mendoza continuaba este jueves en el hospital, tras haber entregado el arma y haberse atrincherado por más de cuatro horas en la institución.

El hecho fue controlado por la Policía de Mendoza en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en el departamento de La Paz.

La menor entregó el arma a las autoridades escolares y fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica.

La adolescente se encuentra estable en una sala común del Hospital Pediátrico Humberto Notti tras el grave incidente ocurrido ayer en la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz.

En ese contexto, la menor permanece bajo estricta evaluación médica y psiquiátrica. Según fuentes hospitalarias, pasó una noche tranquila y recibe tratamiento integral para salvaguardar su salud física y mental.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El episodio, que conmocionó a la comunidad educativa, se desarrolló en la mañana del miércoles, cuando la chica se atrincheró en el colegio, exigiendo hablar con una maestra llamada Raquel.

Un escuadrón del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) intervino para mediar, logrando su entrega pacífica tras varias horas de tensión.

Videos del momento muestran a la adolescente apuntando el arma y disparando en presencia de efectivos policiales, lo que generó pánico entre alumnos y docentes.

La celadora del establecimiento, Iris, quien presenció parte de los hechos, describió a la menor como "una chica muy tranquila y buena", pero extremadamente delgada, y reveló en diálogo con Cadena 3 que en dos o tres ocasiones había manifestado burlas por parte de sus compañeros.

"Era extremadamente delgadita y había dicho que se burlaban de ella", contó Iris, enfatizando que la adolescente no parecía culpable, sino que su actitud podría interpretarse como un grito de auxilio: "Ponía un alto con esa actitud, como diciendo basta".

La portera también lamentó la falta de apoyo inmediato para el personal y alumnos: "No nos permiten hablar, no nos dejan que hablemos y no nos informan nuestros derechos. Hoy fuimos a la escuela por obligación, pero no había directivos, solo nosotros los celadores".

Versiones preliminares apuntan a posibles episodios de bullying como factor desencadenante, sumando complejidad al caso. Compañeros, como el estudiante Valentino, confirmaron a medios locales que la chica "sufría bullying, era muy callada y tímida, y no se lo contaba a nadie".

La escuela, cerrada hoy por el Día del Maestro, podría reabrir mañana con la presencia de equipos psicológicos, aunque persisten dudas sobre el cumplimiento de las autoridades educativas.

En el ámbito judicial, la menor es considerada inimputable por su edad y está a cargo de equipos técnicos. El fiscal a cargo investiga la posible corresponsabilidad del padre, un comisario retirado de San Luis, en la provisión del arma, un revólver calibre 38 registrado a su nombre.

Esta mañana, el gobernador Alfredo Cornejo se reunió con negociadores y subrayó la importancia de manejar la situación con sensibilidad.

Además, el Gobierno provincial analiza modificaciones al Código Procesal para endurecer la responsabilidad de los padres en casos de violencia escolar, según fuentes oficiales.

La familia de la adolescente permanece tranquila y es asistida por psiquiatras del hospital. Mientras la fiscalía examina la escena del incidente y recolecta testimonios, el caso reaviva el debate sobre la prevención del acoso en las escuelas y el control de armas en hogares.

Informe de Laura Carbonari