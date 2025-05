Querella de víctimas pide prisión perpetua y violencia institucional en el caso

En una nueva jornada de alegatos en Tribunales 2 de Córdoba, la representante de tres madres y de la bebé Uma en el juicio por las muertes y descompensaciones de 13 recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal entre marzo y junio de 2022, pidió prisión perpetua para la enfermera Brenda Agüero y la aplicación de la figura de violencia institucional.

La doctora Ana Pagliano en diálogo con Cadena 3 expresó la exigencia de las familias por mayor severidad en las penas, canalizando su pedido de penas efectivas, aunque dejó en manos del tribunal la determinación final dentro de la escala penal.

“Las personas que represento me pidieron mayor severidad en las penas, que sean efectivas. Yo canalizo esa pretensión, pero no puedo dejar de destacar la grandeza de estas madres, que me han pedido que el tribunal haga la estimación, porque son los jueces quienes mensuran”, afirmó Pagliaro.

La abogada subrayó que, aunque la defensa tiene derecho a recurrir la sentencia, el pedido de prisión preventiva se justifica por el riesgo de fuga, fundamentado en intervenciones telefónicas de agosto de 2022.

Según Pagliano, estas conversaciones revelan intentos de “ocultar y acomodar cosas” en lugar de contribuir al esclarecimiento de la verdad, lo que constituye un indicador de entorpecimiento que podría traducirse en peligro de fuga tras una condena.

Pagliaro también hizo hincapié en la figura de violencia institucional, señalando un “accionar corporativo de ocultamiento” que priorizó los intereses personales y la gestión de las trayectorias de los involucrados por encima de la vida de los bebés.

“Este mecanismo quebrantó la confianza de la sociedad y generó un daño concreto en cada una de las víctimas”, aseguró. La abogada acusó a la estructura del hospital de operar con una “doble vara”, denunciando casos externos, pero encubriendo los internos para proteger la reputación de la institución y sus funcionarios.

El juicio, que investiga la responsabilidad de Agüero por cinco homicidios y ocho intentos de homicidio, así como la omisión de deberes y encubrimiento de 10 exfuncionarios, continúa con los alegatos de las querellas.

Las familias de las víctimas buscan justicia ejemplar, mientras el tribunal evalúa las pruebas y los pedidos de condena en un caso que ha conmocionado a la provincia.

Informe de Gonzalo Carrasquera