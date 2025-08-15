Incremento del 8% en público marca las ventas previas al Día del Niño
Las ventas en el shopping superan las expectativas con un 8% más de público. Celulares y juguetes destacan como los más vendidos.
15/08/2025 | 14:45Redacción Cadena 3
FOTO: Las ventas en el shopping superan las expectativas con un 8% más de público
Las ventas en el shopping se presentan favorables en la previa del Día del Niño, con un aumento del 8% en la afluencia de público.
Paulina, representante del comercio, en diálogo con Cadena 3 comentó: "Estamos con mucho público, tenemos actividades gratuitas en el shopping, una gran plaza blanda que tiene pelotero, pata pata, así que con muchos niños".
En cuanto a la tendencia de ventas, Paulina indicó que en el rubro tecnología se destacan los celulares, mientras que en juguetería los juegos con bloques y los peluches están de regreso. "También en indumentaria y librería, es un rubro que se mueve", agregó.
Sobre el ticket promedio para este Día del Niño, la representante del shopping estimó que varía entre los 100.000 y 150.000 pesos. "Un celular sale entre 300 y 500 y los juguetes entre 100.000, unos 150.000 estarían bien".
Además, Paulina aprovechó la oportunidad para anunciar un día de descuentos: "Hoy, 15 de agosto, presentando tus tickets de hasta 100.000 pesos o acumulándolos, se pueden llevar una box dulce de ARCOR en nuestro centro de canje".
Informe de Celeste Benecchi
