Día de la fisioterapia: qué lesiones son comunes en la vida cotidiana

El 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Fisioterapia, una fecha que resalta la labor de los kinesiólogos en la salud.

El Pablo Renzi, kinesiólogo de Talleres, explicó en diálogo con Cadena 3: "Es una noble función con una aplicación deportiva muy importante".

Renzi, quien cuenta con 37 años de experiencia en el club, resalta la importancia de la prevención y la atención adecuada ante lesiones deportivas.

Sobre las lesiones comunes en el deporte, Renzi señaló que "cada vez se va siendo más profesional el deportista". Las lesiones musculares, tendinosas y articulares se han vuelto más frecuentes, pero el entrenamiento también ha evolucionado para reducir su incidencia.

El kinesiólogo también menciona el impacto de las malas posturas en la vida cotidiana, indicando que "muchos problemas cervicales por el uso de celulares" y "problemas lumbares por mala postura" son cada vez más comunes.

Renzi aclara algunos mitos sobre lesiones, como la idea de que se pueden "sacar nervios", afirmó que eso no existe, enfatizando la importancia de la consulta médica adecuada.

En cuanto a las roturas de ligamentos cruzados en el fútbol, Renzi comentó que "los calzados deportivos han cambiado" y que esto, combinado con las condiciones del terreno, puede aumentar el riesgo de lesiones.

Finalmente, destaca la diferencia entre fisioterapia y kinesiología: "La kinesiología es más la utilización de manos y ejercicio, mientras que la fisioterapia utiliza agentes físicos".

Entrevista de Viva la Radio.