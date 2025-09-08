De reto viral a pesadilla: la historia de la docente acusada de abuso sexual

Hace poco más de un mes, la comunidad de Tupungato, un pequeño pueblo en el Valle de Uco, Mendoza, fue sacudida por un confuso y doloroso episodio judicial.

Una vicedirectora de escuela fue detenida, acusada de intentar subir un video de abuso sexual infantil a YouTube, luego de que una ONG estadounidense alertara a las autoridades locales.

La principal prueba en su contra era un teléfono incautado en su casa. Sin embargo, la verdad detrás del caso resultó ser muy distinta y ahora se solicita su sobreseimiento.

Según el abogado defensor, Juan Ferrari, la detención de la docente fue un trágico malentendido provocado por un “reto viral”.

El teléfono incautado no era de uso cotidiano, sino un viejo dispositivo que la docente y su esposo tenían guardado en un cajón.

Fue este teléfono el que su nieta de 11 años tomó para grabarse a sí misma como parte de un desafío que circulaba entre sus compañeras de escuela.

Al intentar subir el video, la alerta internacional se activó, y la Justicia mendocina, creyendo estar frente a un caso de abuso, procedió con el allanamiento y la detención de la vicedirectora.

Horas después de su detención, la investigación dio un giro radical. La menor, en una sesión de Cámara Gesell, confesó que había realizado la grabación y que, sin saberlo, había utilizado el celular de su abuela.

También reveló que este tipo de "desafíos" eran comunes entre otras niñas de su escuela.

La confesión de la menor, junto con la entrega voluntaria del dispositivo, desmoronó la acusación contra la docente.

A pesar de que fue liberada a las pocas horas, el daño ya estaba hecho. La docente fue removida de su cargo de vicedirectora y luego suspendida sin goce de sueldo, perdiendo la oportunidad de concursar por la dirección titular de su escuela y viendo afectados sus planes de jubilación.

Además, el estigma en una localidad tan pequeña es inmenso, lo que ha llevado a la familia a considerar mudarse de Tupungato.

El fiscal del caso, Pablo Fossarolli, ha solicitado formalmente el sobresimiento de la vicedirectora. Aunque se esperan pericias informáticas para confirmar los hechos, la Justicia no volverá a someter a la menor a una nueva declaración.

De confirmarse el pedido, este caso, que generó un enorme revuelo, podría cerrar en los próximos días, dejando al descubierto el poder de las redes sociales y cómo un simple error puede tener consecuencias devastadoras.