Córdoba: colapso y caos en el acceso a Los Boulevares por un choque múltiple
Un choque múltiple entre tres vehículos en la salida de la avenida La Voz del Interior generó caos vehicular en la zona, con desvíos obligados hacia avenida Japón.
03/09/2025 | 15:33Redacción Cadena 3
FOTO: Un choque entre tres vehículos provoca cortes de tránsito y complicaciones
Audio. Choque y caos: colapsa el acceso a los Boulevares frente a La Voz del Interior
Viva la Radio
Un accidente vial ocurrido en la salida de la avenida La Voz del Interior, justo frente al edificio del diario homónimo, ha provocado el corte del acceso hacia los barrio Los Boulevares y un colapso de tránsito en la zona.
El incidente, que involucró a tres vehículos un Citroën C4, un Ford Focus y un Renault Fluence, se produjo cuando uno de los automóviles perdió el control, aparentemente por un fallo en los frenos, e impactó contra los otros dos.
Según informaron fuentes policiales, no se reportan heridos de gravedad, pero la colisión ha generado importantes complicaciones en la circulación.
El acceso desde la ciudad de Córdoba hacia la rotonda de los Boulevares, conocida como "los alemanes", permanece cerrado, obligando a los conductores a desviarse por la salida hacia avenida Japón.
Esto ha causado una congestión significativa en las inmediaciones, con largas filas de vehículos y demoras considerables.
Personal de la Policía se encuentran en el lugar trabajando para despejar la zona y restablecer la circulación.
Informe de Celeste Benecchi
