Córdoba: colapso y caos en el acceso a Los Boulevares por un choque múltiple

Un accidente vial ocurrido en la salida de la avenida La Voz del Interior, justo frente al edificio del diario homónimo, ha provocado el corte del acceso hacia los barrio Los Boulevares y un colapso de tránsito en la zona.

El incidente, que involucró a tres vehículos un Citroën C4, un Ford Focus y un Renault Fluence, se produjo cuando uno de los automóviles perdió el control, aparentemente por un fallo en los frenos, e impactó contra los otros dos.

Según informaron fuentes policiales, no se reportan heridos de gravedad, pero la colisión ha generado importantes complicaciones en la circulación.

El acceso desde la ciudad de Córdoba hacia la rotonda de los Boulevares, conocida como "los alemanes", permanece cerrado, obligando a los conductores a desviarse por la salida hacia avenida Japón.

Esto ha causado una congestión significativa en las inmediaciones, con largas filas de vehículos y demoras considerables.

Personal de la Policía se encuentran en el lugar trabajando para despejar la zona y restablecer la circulación.

Informe de Celeste Benecchi