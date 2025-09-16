Convivencia flexible: ¿una nueva forma de amar o un desafío para el compromiso?

FOTO: Exploramos un modelo de relación que desafía las normas tradicionales

La convivencia flexible, un modelo de relación en el que cada integrante mantiene su propio espacio y rutina, está ganando terreno en la sociedad actual.

Para entender mejor este fenómeno, Cadena 3 dialogó con Paola Bertiz Broll, psicóloga especialista en vínculos (M.P.: 55.576), conductora del programa Sanamente y creadora de contenido en Mi Agenda Pau en Instagram.

Según Bertiz Broll, este tipo de convivencia no es para todos y requiere un consenso claro entre ambas partes.

“Me encanta este tema porque trae lo suyo consigo. La convivencia flexible no es para cualquier momento de la vida, depende de lo que quieran los integrantes. Es un consenso donde ambos deben estar de acuerdo para que sea la mejor elección”, explicó la especialista.

Sin embargo, advirtió que el problema surge cuando uno de los dos cede solo para no perder al otro, lo que puede generar conflictos a futuro.

Este modelo es particularmente común entre adultos mayores, de 50 o 60 años, que ya tienen sus vidas establecidas, con casas propias, agendas completas y experiencias previas de convivencia.

“Ya convivieron, tienen su espacio, sus hijos grandes, y dicen: ‘No quiero moverme de mi casa’. Si ambos buscan lo mismo, funciona. Pero si uno cambia de opinión, como querer convivir después o formar una familia, puede haber una crisis”, señaló Bertiz Broll.

Entre las ventajas, la psicóloga destacó que al no compartir el día a día, los encuentros son más conscientes y se extrañan más, evitando conflictos cotidianos por temas como el orden o la limpieza.

Sin embargo, también hay desventajas: mantener dos hogares implica mayores gastos, y las diferencias en los estilos de vida pueden generar roces en momentos compartidos, como unas vacaciones.

“No se conocen completamente, o no tienen que lidiar con los defectos del otro a diario, lo que puede generar conflictos inesperados”, explicó.

Otro aspecto a considerar es que, en algunos casos, la convivencia flexible puede ser una fachada para evitar un compromiso profundo.

“A veces, ‘vos en tu casa y yo en la mía’ refleja una falta de compromiso real. Es una forma de mantener las cosas separadas, sin involucrarse del todo”, advirtió Bertiz Broll.

Aunque este modelo está más aceptado y es practicado incluso por figuras públicas, no garantiza que la relación sea más duradera.

“Si querés formar una familia o compartir más, este puede ser el techo de la relación”, concluyó.

En resumen, la convivencia flexible puede ser una opción válida para quienes buscan mantener su independencia, pero su éxito depende de la claridad, el consenso y las expectativas compartidas. Como en cualquier relación, la comunicación es la clave para que funcione.

Informe de Francisco Vidal