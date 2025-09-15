Caso Solange Musse: el abogado querellante pidió dos años de prisión condicional

El juicio por el caso de Solange Musse, que ha captado la atención nacional, se acerca a su conclusión en los tribunales de Río Cuarto.

En la primera jornada de alegatos, el fiscal de Cámara, Julio Rivero, expuso un detallado informe de dos horas, en el que pormenorizó cada paso de la actuación de los acusados. En su argumentación, el fiscal se basó en el concepto de violencia institucional, un concepto que podría ser clave para el desarrollo del caso.

El fiscal solicitó una pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional para Eduardo Andrada y Anahí Morales, los exfuncionarios imputados por impedir el paso de Pablo Musse a la provincia de Córdoba para visitar a su hija, quien padecía cáncer terminal. En tanto, el abogado querellante José Nayi solicitó para los acusados dos años de prisión de ejecución condicional.

Además de la pena de prisión, Rivero pidió la inhabilitación de los acusados por el doble de la condena, con lo que se espera sentar un precedente importante en causas que involucran a funcionarios públicos en la pandemia.

Rivero también solicitó que se declare a la familia Musse, incluyendo a Pablo Musse, Teresa Oviedo, Soledad Musse, y Lorena Oviedo, como víctimas de violencia institucional.

Esta solicitud tiene implicaciones significativas, ya que podría abrir la puerta a un nuevo juicio contra exministros y otras autoridades que actuaron durante la pandemia.

Las peticiones del fiscal

La intervención de Julio Rivero ha sido un momento crucial en el desarrollo del juicio. Sus peticiones son un reflejo de la acusación. A continuación, se detallan las solicitudes del fiscal:

Reconocimiento de las víctimas: el fiscal pidió que se reconozca a la familia Musse como víctimas de violencia institucional. En su discurso, declaró: "Se declare y reconozca a Soledad Musse, Pablo Musse, Teresa Oviedo y Lorena Oviedo, víctimas de violencia institucional". Esto significa que las autoridades de la provincia de Córdoba deberán responder por las vulneraciones cometidas.

Pena para Eduardo Andrada: el fiscal pidió que el Dr. Eduardo Javier Andrada sea declarado coautor de abuso de autoridad por acción. En sus propias palabras, "Se declare al Sr. Andrada, Eduardo Javier Andrada, coautor de abuso de autoridad por acción y se le imponga la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional". Además, solicitó una inhabilitación por el doble de la condena.

Pena para Anahí Morales: el fiscal solicitó que la licenciada Anahí Isabel Morales sea declarada coautora de abuso de autoridad por omisión impropia (comisión por omisión). En su exposición, dijo: "Se declare a Anahí Isabel Morales, coautora de abuso de autoridad por omisión impropia, comisión por omisión, y se le imponga la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional". También pidió una inhabilitación por el doble del tiempo de la condena.

Luego de los alegatos del fiscal, se espera que la querella y las defensas presenten sus argumentos.

El resultado del juicio será definido por el jurado popular, y su veredicto podría ser crucial para determinar la responsabilidad de otros funcionarios en el caso.

Informe de Víctor Rapetti.