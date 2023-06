Asalto a un vendedor ambulante: "Me da pena que roben, en lugar de trabajar"

Germán Schvab, es vendedor de pan, tiene 65 años y vende pan casero con un carrito ambulante en la ruta E55, en la entrada de San Plácido, antes del ingreso de Bialet Masse, todos los días de 7 a 19.

En la madrugada de este viernes cuando se encontraba en el lugar de siempre fue abordado por dos sujetos que le robaron la recaudación del día anterior de 30 mil pesos y el parlante que usaba para promocionar sus productos.

En diálogo con Cadena 3 expresó su tristeza por el robo y agradeció la solidaridad de quien le provee el pan casero.

“Esta mañana no tenía para pagar el pan que me dejan todos los días para vender y el proveedor me lo dejó igual, estoy agradecido por ese gesto, de 60 panes ya vendí 40. Solo me faltan 20”.

German lleva para vender 60 panes todos los días, que le dejan una ganancia de 100 pesos por unidad. Si bien le robaron su ganancia de una semana, que logró con 12 horas, pero el vendedor en lugar de padecer su pérdida se lamentó por la sociedad en la que se vive.

“Mucha gente se arrimó para ayudar, lo que me da pena es que tengamos una sociedad que se preocupe por delinquir y no por trabajar”, afirmó Germán, que con 65 años todos los días trabaja 12 horas con su carro.

Informe de Gonzalo Carrasquera.