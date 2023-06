Los desafíos de ser periodista en Rosario, un lugar donde “todos son blanco”

Germán de los Santos es un periodista que hace años cubre el flagelo del narcotráfico en la ciudad más complicada del país en relación a ese tema: Rosario.

El autor del libro "Los monos", antes de ser distinguido con la Pluma de honor por la Asociación Argentina de Periodistas, consideró en el ciclo "La Argentina, hoy" de Cadena 3 que es "un error gravísimo" pensar a la ciudad como una "isla".

"Es un error gravísimo porque las conexiones están aceitadísimas. Un ejemplo son los vínculos de Los monos con la provincia de Buenos Aires, miembros viviendo en el Conurbano, usando sicarios rosarinos en esa provincia. La cárcel sirvió para ir tejiendo estas relaciones donde distintos grupos criminales en varias partes del país encuentran un epicentro en las prisiones con escasos controles y complicidad permanente de servicios penitenciarios", describió.

Hernán Funes, periodista de Cadena 3 Rosario, junto a Germán de los Santos.

De los Santos dijo sentirse honrado de revelar historias en una ciudad "compleja", donde a cada rato "suceden cosas que nos hacen pensar que los limites se van quebrando".

Todo comenzó en 2008, cuando a partir de un hecho policial en un barrio dominado por la barra de Newell's empezaron a ver que lo que unía a todas las historias era el narcotráfico. Las amenazas empezaron desde el comienzo, en ese momento por parte de los barras.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Cuando publicamos el libro de Los Monos no había una sola condena y hoy el líder suma más de 100 años, se ratificaron cosas que decíamos. Siempre generan reacciones y te cambia la forma de vivir. Tuve que vivir con custodia; asumir esos riesgos y limitaciones que te impone el trabajo y sobre todo afecta la familia, que es lo más doloroso", describió.

El cronista también valoró la experiencia que dan los años, pese a que considera que la formación debe ser constante. En ese sentido, comparó la cobertura de guerra que hizo a los 26 años en Afganistán y su recorrido por Ucrania el año pasado. "De joven no medía los riesgos y casi me matan. No tiene nada de heroico, es una falencia. Siendo joven uno tiene apuro y ansiedad por llegar".

Hernán Funes, periodista de Cadena 3 Rosario quien también trabaja a diario sobre la inseguridad y el narcotráfico, remarcó que en Rosario se da la particularidad del fenómeno de pequeños grupos muy rústicos y poco preparados que extorsionan a locales y empresas -llegando hasta el Casino City Center- pidiendo dinero.

"Hay dos o tres familias de que ya contrataron seguridad, blindan sus autos, duermen con policías en la puerta de su casa. Se empiezan a ver esas costumbres. La sociedad se ve adormecida y no es una crítica, se ha naturalizado", relató y consideró que el rol de las cárceles cambió ya que antes neutralizaban, pero hoy funcionan como base de operaciones que sólo requieren un teléfono.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De los Santos habló por otro lado de cómo cambiaron las reacciones de grupos criminales y remarcó un quiebre en 2018, cuando empezaron a atacar viviendas de jueces e instituciones. "Es otra etapa, te plantea que cualquiera puede estar en el blanco y los periodistas empezamos a estar en el radar", recapituló y recordó amenazas y atentados contra medios.

Por otra parte, remarcó dos fenómenos en el narcotráfico: los violentos grupos de venta regional y local, de perfil mafioso clásico; y el tráfico internacional de droga, que "no dispara un tiro y es multimillonario", con casos que van al mundo desde el puerto rosarino.

"El Estado no logra imponer un límite. Se puede hacer cualquier cosa, desde extorsionar una fábrica de pastas hasta secuestrar a un empresario. Muchos prefieren pagar. Hay una debilidad del Estado, esa institucionalidad está perforada y va a ser complejo revertir esta situación", apuntó.

Y subrayó: "Para este entramado hay complicidades, tiene que ver con la justicia, la política y sectores económicos. Estamos escribiendo un nuevo libro que cuenta lo que son las inversiones económicas derivadas de dinero oscuro proveniente del narcotráfico, hay gente que proviene de ese mundo que se metió a sectores empresarios".

Sobre la política y lo que propone de momento, concluyó: "Todos dicen saber que harán las cosas bien, pero no se desgranó por ahora un plan de seguridad en un momento crítico de Santa Fe, con una policía perforada por la corrupción. Todas las encuestas coinciden en que la violencia y el narcotráfico están a tope de las preocupaciones. El fracaso ha sido trasversal a todas las fuerzas políticas, ninguno aportó una solución permanente o que se haya establecido".

Entrevista de Sergio Suppo y Luis Fernández Echegaray.