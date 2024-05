A 55 años del primer partido del "Pato" Fillol: "Mi debut fue traumático"

FOTO: Fillol fue internado porque "no saturaba bien", según explicó.

Diego Borinsky

Los comienzos

Un primero de mayo de 1969 en la cancha de Boca se dio el debut de Ubaldo Matildo Fillol en un duelo entre Huracán y Quilmes, en el que el “Cervecero”, su equipo, cayó 6-3.

“Mi debut fue muy traumático, todavía lo es, recuerdo aquel momento y me da mucha tristeza haber debutado de esa manera. El día anterior había jugado con la quinta división y el mismo día del partido me avisaron que debutaba en primera. No había entrenado nunca”, contó el "Pato" en dialogo con Cadena 3.

Aquel primero de mayo, el “Pato” se encontraba en la pensión de Quilmes tomando sol en un balcón cuando vio que paró en la puerta un auto con dos dirigentes que le indicaron que se cambie y baje porque el coordinador de inferiores, que en ese momento hacia un interinato en la primera de Quilmes, quería hablar con él.

Lo llevaron a un restaurant cercano a la pensión y ahí le avisaron que ese mismo día iba a debutar con la camiseta de Quilmes a pesar de que nunca había entrenado con el plantel de primera división, según el “Pato” se moría de vergüenza al estar sentado con los jugadores que el veía cuando iba a la cancha.

“Después del debut lloré muchísimo, no le pude avisar ni a mi familia ni a mis compañeros de pensión que jugaba”, recordó Fillol.

A partir de ese debut, que no fue claramente como el arquero esperaba, siguió entrenando con la primera a pesar de que el nuevo entrenador Faraone no le daba mucha atención hasta que Fillol fue a hablar con él y le dijo que quería la revancha de su debut. Faraone se sorprendió y le dijo que los dirigentes del club le hablaban maravillas de él y que iba a jugar en reserva.

Luego, Faraone se interesó por el “Pato” y fue a hablar con el dueño de la pensión en la que el joven Fillol vivía solo y le indicó que tenía que darle de comer debido a la intensidad con la que entrenaba.

“Fue la primera vez en vida que alguien se ocupó de mi”, indicó.

“Mi último año en Quilmes fue tremendo, la rompí y ahí me compró Racing”, agregó.

El ego y el reconocimiento

“Yo nunca tuve ego, nunca hablé de mí, el más sabio es el tiempo, el tiempo pone las cosas en su lugar, y yo hace 55 años que debuté, hace 33 años que dejé de jugar al fútbol, y sigo teniendo un reconocimiento, yo siento que el tiempo sí me ha puesto en un lugar de privilegio, de elogio, pero no hay que hablar de uno, la gente, la prensa, se dedicará a eso”, indicó el campeón del mundo.

“El reconocimiento que yo tengo es el premio mayor”, agregó.

El "Dibu" Martínez

Al respecto de los nuevos reglamentados implementados por la FIFA en los penales después de los shows del "Dibu" con la camiseta de la selección, Fillol indicó que "ya en mi época todas las reglas iban en contra del arquero y hoy sigue pasando lo mismo”.

“Lo vi al “Dibu” en inferiores y vi un pibe que atajaba bien y le pasé el informe a Hugo Tocalli y lo convocamos a las juveniles de la selección, me contó que acababa de llegar a Independiente y después de eso me fui a la mayor y no lo vi más. Es todo mérito de el”, contó.

"Después de ser campeón del mundo, el año pasado obvio, me llama el "Dibu" un día y me invitó a ir al predio de la AFA a sacarnos una foto que a la gente le iba a gustar, lamentablemente no pude ir porque estaba enfermo pero ya va a llegar", agregó el "Pato".

El reciente robo de su medalla de campeón

“Todo el arco deportivo y político nacional me llamaron para apoyarme después del robo de la medalla, fue una movida muy grande de gente que se solidarizó”, agradeció Fillol que finalmente logró recuperar su medalla que representaba un gran valor sentimental.

El arquero de la Sub 17, Jeremías Florentín y la banca del "Pato"

En noviembre del año pasado, el "Pato" salió a bancar al joven arquero de Talleres luego de que en las redes sociales el guardameta haya sido duramente criticado por un error en un partido ante Alemania.

"Mi total repudio a la intolerancia de aquellos que no comprenden que estos chicos están disfrutando, aprendiendo y haciendo los primeros pasos de su carrera en la Selección, un lugar de privilegio para los futboleros", había comentado el "Pato" en su Instagram.

"Además de la foto con el Dibu también me gustaría sacarme una foto con Jeremías", comentó el arquero campeón del Mundial del 78.

Entrevista de La Previa