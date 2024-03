Osvaldo Ardiles: "Todo lo que pueda hacer para ayudar a Córdoba, lo voy a hacer”

Diego Borinsky

El histórico campeón del mundo del 78, Osvaldo Ardiles se suma a Acento Global, la red de cordobeses que residen en otras partes del mundo y que aportan ideas para mejor la calidad de vida de los cordobeses y unen a Córdoba con el mundo.

La iniciativa impulsada por Córdoba Acelera, el ente público-privado de la Municipalidad de Córdoba ya cuenta con la participación de más de 200 cordobeses que residen en el exterior.

“El intendente de Córdoba me llamó y cuando me mencionó la idea me pareció muy buena y me sume. Todavía no sé muy bien que voy a hacer”, explicó el exfutbolista en diálogo con Cadena 3.

“Todo lo que pueda hacer para ayudar a Córdoba lo voy a hacer. Es una iniciativa muy linda de la intendencia”, agregó Ardiles.

Otras frases destacadas

Me mostraron la bandera que hicieron en Instituto, me encanta y es emocionante verla desplegada constantemente

Jugué para Belgrano en un Nacional y también para Talleres en un amistoso, recuerdo haber jugado en los tres grandes de Córdoba con mucha satisfacción

La Selección argentina hace algunos años ya que está en el primer puesto del ranking FIFA, es extraordinario

Cuando Argentina organiza su fútbol sigue el modelo español, donde los socios son los dueños de los clubes. En el modelo inglés los clubes son únicamente clubes de fútbol

Con el Cuti hablamos permanentemente, comemos un asadito cada vez que podemos. Al principio le costó un poquito, este año está teniendo un gran nivel. Es el mejor central del mundo

Me encanta ir a Córdoba, voy seguido, me gusta encontrarme con mis amigos y mi familia

Históricamente el principal problema argentino ha sido la extraordinaria corrupción

Nosotros nunca competimos con la selección del 2022 ni con la del 86. Es casi imposible definir cuál fue la mejor

En los partidos más importantes mi vida no estaba al 100% físicamente, era una sensación bastante fea, pero creo que aporté mi granito de arena siempre

Un mes antes del Mundial del 86, Diego jugó en mi partido despedida en Londres porque me lo había prometido. Jugó los 90 minutos, adentro de la cancha era totalmente feliz

El Brighton es el equipo que mejor tiene analizado el mercado de jugadores en Latinoamérica