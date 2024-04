"El Pato" Fillol recuperó la medalla de campeón mundial que le habían robado

El ex arquero de la Selección Argentina Ubaldo "Pato" Fillol reveló mediante sus redes sociales que recuperó la medalla de campeón del mundo obtenida en el Campeonato Mundial de la FIFA "Argentina 1978", tras el robo que sufrió en su departamento del barrio porteño de Villa del Parque.

Según relató Fillol, la causa avanzó con distintos allanamientos, se detuvo a un grupo de personas y se recuperaron los objetos robados la noche del sábado 16 de marzo entre los que se encontraba la medalla.

A su vez, el ex futbolista agradeció el acompañamiento de sus allegados: "También gente del arco político, del arco deportivo, amigos personales, que se preocuparon, que me llamaron y que me siguen llamando, agradecerles tremendamente. Estoy feliz".

El campeón del mundo había ofrecido una recompensa a quienes puedan proporcionar información que conduzca a la recuperación de sus preciadas preseas.

"Les daré una recompensa y mantendré un silencio absoluto", había manifestado Fillol en un emotivo video, en el que expresó su profundo pesar por la situación.