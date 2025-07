Ser DJ, ayer y hoy: los cambios en la música, plataformas y el oído al rescate

FOTO: (Ilustrativa]) Ey, Mr. DJ, put a record on.-

Los DJs de distintas generaciones, Edgardo Mancinelli y Mauro Álvarez, compartieron en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario sus experiencias y reflexiones sobre la evolución de la música y su rol en la “fiesta”.

Ambos coincidieron en que la música debe adaptarse a las audiencias, pero también reconocieron la importancia de los clásicos."Hay un montón de estilos y de temas que lo conocen los pibes de 15 hasta uno de 50", dijeron.

Los dos DJs también discutieron sobre la evolución tecnológica en el mundo del DJing. Mancinelli recordó sus inicios: "Nosotros teníamos que ir a comprar el disco. Hoy los DJ tienen la ventaja de internet". Álvarez añadió que, a pesar de la tecnología, "es importante usar el oído y la vista para ver qué pasa con la pista".

El diálogo incluyó anécdotas sobre la interacción con el público, donde Mancinelli comentó que "son muy molestos" aquellos que piden canciones en medio de una pista llena de baile. Álvarez, por su parte, reflexionó sobre la dificultad de conectar con un público diverso: "Es complicado porque tenés los chicos de 15 y tenés los pibes de los abuelos".

Para cerrar la conversación, Mancinelli invitó a una fiesta que realizará el 16 de agosto: "El día que yo note que no muevo o no sensibilizo a la gente con mi música, ese día voy a decir, no pongo más música", concluyó.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.