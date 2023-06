Hernán Cattaneo, el DJ "cabeza dura" que elevó la música electrónica argentina

Juan Esteves

El DJ argentino Hernán Cattaneo dialogó en un mano a mano exclusivo con Cadena 3 en el marco de sus presentaciones este domingo y lunes en Córdoba, en Forja, en lo que consideró como "el show más importante" que hace en todo el año en el mundo.

En una extensa charla, habló de la importancia de tener una pasión en la vida; de su largo recorrido como DJ; de sus influencias; de sus dos etapas como profesional, una nacional y otra internacional, y contó la noche que, aunque recibió insultos de todo el público, paradójicamente le abrió la puerta a recorrer el mundo entero y tocar en lugares impensados.

El artista más emblemático de la historia de la música electrónica argentina, que, con más de 40 años en las bandejas, controla el ritmo y el clima de las mágicas fiestas a las que convoca, fue uno de los grandes abanderados del house progresivo, género en el que fue elegido como el mejor DJ del mundo en más de una oportunidad.

"Siempre soy feliz en Córdoba. Es una provincia que quiero y a la que vengo desde 25 años. Y, en los últimos cinco o seis años, desde que empezamos a hacer estos eventos en Forja con BNP (Buenas Noches Producciones), se ha convertido en el show más importante que hago en todo el año en todo el mundo. Y cada año se pone mejor", comenzó diciendo al contar su relación con la provincia.

"Yo escribí un libro que se llama ''El sueño del DJ' y esto es como que es el sueño del DJ, porque no podría aspirar a nada mejor que esto, así que estoy muy feliz cada año cuando vengo a Córdoba", agregó.

Dijo que los shows en Forja con BNP "no sólo son de primer nivel mundial", sino que son realmente fascinantes y "la gente se vuelve loca". "Yo ando por el mundo tocando y la gente ve los vídeos y se pregunta dónde fue eso, y no pueden creer que sea en Sudamérica. Creen que únicamente puede ser en Nueva York o en Berlín", comentó.

"Hay algo especial con Córdoba: esa comunión de gente de todos lados y Forja, que es un lugar fantástico para hacer una fiesta. La verdad es que todo es soñado", expresó.

Siempre haciendo hincapié en que él sólo es un factor más del puñado de condimentos para hacer eventos soñados, en un guiño a BNP destacó reiteradas veces la importancia de trabajar con gente apasionada.

También hizo alusión a la importancia de la gente local. "Yo puedo poner una música parecida en otra parte del mundo y no pasa lo mismo, porque acá la gente juega un papel enorme, que genera una atracción espectacular a nivel mundial", explicó. Y opinó de un particular fenómeno doble: "Vienen un montón de chicos jóvenes que por primera vez van a una fiesta electrónica, porque les parece que este evento es un nivel superior y a mí me alegra y me enorgullece que elijan nuestro show". Y continuó: "Lo mismo con la gente más grande, que quizás ya no sale, pero a este evento sí va".

Sobre la escena de Córdoba, que ya adquirió un peso muy fuerte en Argentina, dijo que "todos los DJ's más importante del mundo vienen a tocar acá con BNP y salen diciendo que no pueden creer que la fiesta que hicieron".

Consultado sobre sus influencias en el mundo de la música, resaltó tres: primero, sus dos hermanas mayores, quienes le hacían escuchar buena música desde sus primeros años. Segundo, rescató a Pink Floyd, y valoró especialmente su disco "The dark side of the moon" (El lado oscuro de la luna). "Es un disco continuado y eso a mí me fascinaba. Me encantaba esa unión entre las canciones". Y tercero, en una etapa posterior, cuando ya era DJ, habló de la importancia del DJ y productor estadounidense Frankie Knuckles, "el padrino del house".

"En la época de la música disco, el pop, a mí me gustaba mucho el soul americano y me gustaba la energía de la música europea, pero no había nada que esté en el medio, y Frankie Knuckles justamente fue el que destrabó eso", precisó sobre quien hizo nacer "su segundo amor musical", luego de conocer el rock progresivo de la mano de Pink Floyd.

Sobre ello, reveló cómo llegó el género house a su vida y reveló su larga búsqueda de expandir el house de Chicago y New York en Argentina, en una época donde en el país no era bien recibido.

"Ahí empezó el otro drama, que era que yo los ponía y a nadie le gustaban; me gustaban a mí y a cuatro más. Ahí empezó la otra parte de la guerra que fue empezar a tratar de imponer eso que nos llevó años y años a todos, pero un día nos salimos con la nuestra y a la gente le empezó a gustar", recordó.

En una faceta más íntima, Cattaneo disertó sobre la importancia de tener una pasión, que, según explica, fue el motor de su vida, claramente refiriéndose a la música.

"Yo era re tímido y no era una persona muy segura de mí misma en otros rubros, pero en la música, sí. Con la música tuve una seguridad siempre, que no la tenía en ninguna otra cosa. Y eso me ayudó un montón. En la música, todos venían a preguntarme a mí. Entonces, ahí yo sentía que tenía un valor y eso me ayudó un montón", se explayó.

En esa línea, agradeció tener una pasión desde chico. "No sé qué habría sido mi vida si no hubiera sido esto; la pasión por la música me dio un norte desde chico".

En ese orden de cosas, el gran obrero de la música electrónica propuso una reforma educativa, al menos convincente: "Sería interesantísimo dedicarle tiempo en los sistemas educativos a que los chicos tengan más ayuda para encontrar su pasión, porque el que desde chico sabe lo que quiere, créeme que tiene una vida mejor". Y siguió: "Ya desde chiquito se enfoca en lo que le gusta y después va a ser mejor en lo que hace, y muy posiblemente también va a ser más feliz".

E insistió: "Para mí, el Estado debería invertir en que sus ciudadanos encuentren más fácil o ayudarlos a encontrar su pasión, porque en donde vos tenés más personas apasionadas, todo funciona mejor".

Sobre ello mismo, admitió sentirse identificado con el ikigai, una filosofía japonesa que consiste en encontrar en lo que sos bueno en la vida y, además, aportar algo al mundo a través de ello.

