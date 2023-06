Cattaneo: su gusto por Cerati, el día que hablaron y los DJ con los que tocaría

Juan Esteves

Hernán Cattaneo realizó dos shows fascinantes este domingo y lunes en Córdoba y en la previa de presentarse en Forja habló en exclusivo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El DJ, que cerró dos shows con remixes de canciones de Cerati (Vuelta por el universo, en Forja, en 2017 y Pulsar, en el Campo Argentino de Polo en 2019) reveló cuando recibió un llamado telefónico de Gustavo Cerati, el emblemático rockstar argentino que se acercó mucho a la música electrónica en los años 90, género que refleja a lo largo de toda su obra.

"Si tuviera que decir una sola palabra, lo que me gusta de su música es el mood", confiesa Cattaneo, y completa: "Tiene un mood que es positivo pero no feliz, o sea, como intermedio. Es una cadencia mental, cinemática, como me gusta a mí, sobre todo los discos solistas. Soda también está buenísimo, pero a veces sí era un poco más alegre. Lo de Gustavo solista es más mental y me gusta un montón, va por melodías y palabras muy interesantes".

Si bien Cerati da el gran salto artístico de la mano de Soda Stereo, siempre estuvo ligado e interesado en el género electrónico e e incursionando en el mismo.

En 1992 publica el álbum Colores Santos junto a Daniel Melero, y ambos calificaban al disco -en ese entonces- como "rock actual".

En 1997 Soda Stereo se despide en River y se reencuentra en 2007. En medio de ese tiempo -y antes y después- Gustavo no detuvo su noble búsqueda de sonidos electrónicos.

Dos meses después de la despedida, Cerati toca con Plan V, un grupo de música electrónica compuesto por los chilenos Andrés Bucci, Guillermo Ugarte y Christian Powditch y él. En 1996 sacaron su primer disco, Hábitat individual, y dos años más tarde, en 1998, llega el segundo y último, Plan Black V Dog, que fue lanzado con el grupo inglés The Black Dog.

Posteriormente Cerati se asocia con Flavio Etcheto en un nuevo proyecto electrónico y en 1999 lanzaron Ocio (nombre del dúo y del álbum) y un año después, el EP Insular.

En paralelo, en 1999 publicó como solista el álbum Bocanada, con un gran tinte electrónico.

Más tarde conformó el grupo Roken, junto a Flavio Etcheto y Leandro Fresco. El trío musical nació en 2003 durante la gira Siempre es Hoy 2002-2004 de Cerati.

Toda esta formación en la música electrónica de Cerati repercutió de lleno en su obra solista.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La anécdota de Cattaneo con Cerati

- ¿Qué te gusta de Cerati? Una vez te comunicaste con él, ¿puede ser?

Sí, hablamos una vez. (Javier) Zucker (también DJ), que es muy amigo mío, estaba en una banda cuando Cerati empezó a hacer un proyecto electrónico. Yo vivía en Inglaterra y yo lo conocía a Howie B., que venía de producir el último disco de U2 de esa época con Paul Oakenfold. Y Gustavo tenía ganas de que Howie B. le produzca un disco y me llamó y me dijo si yo lo podía poner en contacto. Pero fue la única vez que estuvimos en contacto. Yo no era amigo de Gustavo.

- Él estaba muy interesado en la música electrónica en los 90

Claro. Pero él se metió más en la música electrónica justo cuando yo me fui a vivir a Inglaterra. Y tuvo mucha más relación con Zucker y con Carlitos Alfonsín (DJ).

Lo que me gusta de su música, si tuviera que decir una sola palabra, es el mood. Tiene un mood que es positivo pero no feliz, o sea, como intermedio. Es una cadencia mental, cinemática, como me gusta a mí, sobre todo los discos solistas. Soda también está buenísimo, pero a veces sí era un poco más alegre. Lo de Gustavo solista es más mental y me gusta un montón, va por melodías y palabras muy interesantes.

He usado sus canciones y sus vocales. A veces grabo, encuentro entrevistas que le hicieron y dice una frase que me gusta. Cuando hicimos Future Memories en el Gran Rex, antes del final, entre bloque y bloque, me gusta tirar un mensaje que para mí está bueno, y hay una entrevista que termina diciendo "es aquí y ahora, que hay que vivir aquí y ahora". Eso lo usamos en Future Memories y estuvo buenísimo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los DJ's con los que tocaría Cattaneo

Consultado sobre los artistas con quienes compartiría las bandejas, respondió: "Con Laurent Garnier y Danny Tenaglia".