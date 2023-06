Sube la fiebre en Córdoba por Hernán Cattaneo: "Siempre fui feliz con la música"

Juan Esteves

El DJ Hernán Cattaneo arribó a Córdoba para brindar su ya clásica doble fecha en Forja, donde convoca a bailar a miles de personas que agotaron las entradas en menos de dos horas.

Con una expectativa creciente para lo que promete ser el evento del año de música electrónica, presenta sus shows este domingo y lunes, pero su estadía en la ciudad no termina ahí.

Este sábado estuvo en el Campus de la Siglo 21, donde hubo diversas actividades artísticas, culturales e innovadoras y el DJ ofreció una charla junto al fundador de Buenas Noches Producciones (BNP), Iván Aballay.

Tras el diálogo abierto que se realizó en el auditorio de la Universidad, Cattaneo estuvo en un mano a mano exclusivo con Cadena 3.

En la charla abierta, el DJ habló sobre la importancia de alcanzar una identidad propia en la música y aseguró que "es el camino más satisfactorio pero también el que más cuesta y más tiempo lleva".

"Hacer lo que está de moda no te cuesta, porque simplemente sos uno más que lo hace y probablemente vas a tener un éxito corto, pero rápido. Creo que está muy valorado eso del éxito instantáneo, para mí no está tan bueno porque por lo general después no dura, o sea, es rápido pero no es prolongado", explicó.

También recomendó trabajar en el mundo de la música "con paciencia y tranquilidad pero haciendo lo que vos crees que realmente está bueno".

Y amplió: "Hay que tratar de no estar tan pendiente de lo que está de moda o de lo que le gusta a tus amigos, sino de encontrar lo que a vos te gusta".

Contó también cuando no tenía éxito en su profesión y aún aseguró que su felicidad siempre estuvo en la música: "Nunca hice otra cosa que ser DJ y soy muy feliz, porque si bien la primera mitad de mi carrera no fue exitosa, siempre fui feliz con la música, aunque en un tiempo me echaban de las discotecas por no poner música nacional y poner lo que a mí me gustaba".

Expresó que en su vida la música siempre estuvo presente y habló de la importancia de encontrar una pasión. "La música te acompaña, te salva, te ayuda y yo tuve el privilegio enorme de que desde muy chico ya saber qué era lo que me gustaba".

"Mi trabajo es escuchar música, seleccionar y compartir lo que me hace feliz, lo que me parece que está bueno, lo que crees que le va a gustar a la gente de acá o de allá, lo que te puede servir para un sunset, lo que te sirve para una discoteca a las cuatro de la mañana o lo que me sirve para un programa de radio", concluyó.

Por su parte, Aballay, quien Cattaneo destacó como "uno de los mejores promotores del mundo", y quien trabaja con el DJ desde hace más de 20 años, contó sus principales motivaciones para hacer lo que hace.

"Ya todos saben las fiestas increíbles que hace Buenas Noches Producciones y es un gusto trabajar con ellos; lo que arma la productora es maravilloso", sostuvo Hernán.

Y retomó Aballay: "Lo que más me enganchó en esto fue generar momentos en la gente, tratar creativamente de lograr y buscar que la gente se quede con momentos especiales y tratar de hacer todo para eso".

Comentó que imaginarse cosas en la cabeza y llevarlo a la realidad "es un proceso muy lindo que tiene una gran parte creativa, y está buenísimo llevarlo a cabo".

Dijo que armar la producción es una sincronización muy grande y "cuando lo lográs, por más que esté trabajando a full, estoy disfrutando de mi trabajo".

Por último, reveló su satisfacción más grande: "ver la cara de disfrute de la gente en la fiesta".

Tras la charla abierta, Cattaneo estuvo en exclusiva con Cadena 3, donde habló de todo: cómo llegó adonde llegó, su vida, sus influencias musicales, la fiesta que cambió su vida, sus viajes por el mundo y mucho más.

En la previa de la ansiada doble fecha que mantiene en vilo a los fans, este sábado se presentarán en Palacio Alsina cuatro DJ'S de Sudbeat, la productora de Cattaneo, para comenzar a calentar la pista de baile: Paula Os, Antrim, Kevin Di Serna y Soundexile.

El domingo, Greta Meier abrirá la noche, luego hará lo suyo Simón Vuaramboin y Mariano Mellino será el encargado de entregarle el control de la noche a Cattaneo.

El último día, el lunes, Cattaneo estará de principio a fin en las bandejas, su lugar en el mundo.

