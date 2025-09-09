La startup argentina que usa bacterias para reparar fisuras en el hormigón

En un escenario donde la infraestructura envejece y la obra pública enfrenta recortes, una solución innovadora se abre camino desde la ciencia y la tecnología local. Se trata de CalFix, una startup argentina que está desarrollando un método biotecnológico para reparar fisuras en el hormigón utilizando bacterias, reduciendo el uso de productos contaminantes y extendiendo la vida útil de las construcciones.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Pablo Montequín, CEO y cofundador de CalFix, explicó en qué consiste esta revolucionaria propuesta que captó la atención de asistentes e inversores durante el Santa Fe Business Forum realizado la semana pasada en La Fluvial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Puede sonar a ciencia ficción, pero estamos usando microorganismos, específicamente bacterias, que sellan fisuras desde adentro del concreto”, explicó Montequín.

¿Cómo funciona?

La bacteria utilizada, que proviene de África, no es patógena ni ha sido modificada genéticamente. Tiene la capacidad de mineralizar y, mediante un proceso llamado mineralización inducida biológicamente, actúa dentro de las fisuras sellándolas naturalmente. Este proceso permite reparar estructuras de manera más sostenible y menos invasiva.

Pero no se trata simplemente de “echar bacterias” en una grieta. El producto desarrollado por CalFix incluye una formulación patentada que combina estos microorganismos con otros compuestos, reemplazando así a los selladores tradicionales, que suelen ser químicos, tóxicos y contaminantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El proyecto surge de la colaboración entre especialistas de áreas que, a simple vista, poco tienen en común: microbiología y materiales de construcción. Las científicas Gabriela Paraje (Universidad Nacional de Córdoba) y Anabella Aguilar-Ducci (UTN Santa Fe), socias fundadoras junto a Montequín, comenzaron a desarrollar esta tecnología tras conocerse en un congreso internacional en Madrid.

“Queremos reemplazar los métodos tradicionales y contaminantes con tecnología biológica. Hoy apuntamos a reparar fisuras, pero en el futuro, nuestro objetivo es que el concreto pueda autorrepararse de forma preventiva”, afirmó Montequín.

¿Aplicable a gran escala?

Sí. Desde CalFix aseguran que la tecnología puede escalarse y utilizarse en infraestructura pública, como rutas, puentes y edificios, e incluso incorporarse al proceso de fabricación de hormigón nuevo, logrando estructuras más resilientes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El hormigón es un entorno muy alcalino, hostil para los seres vivos. El corazón de nuestra innovación es lograr que la bacteria sobreviva allí y actúe de forma efectiva y duradera”, agregó el CEO.

Además del impacto en la durabilidad estructural, esta tecnología apunta a reducir el consumo de cemento, uno de los materiales con mayor huella de carbono a nivel global.

Durante el Santa Fe Business Forum, CalFix despertó gran interés entre inversores nacionales e internacionales, consolidando su camino hacia una posible expansión global. Actualmente, la empresa se encuentra en una etapa de pruebas avanzadas y en proceso de registro de patente.

Entrevista de Lucas Correa.