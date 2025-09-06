Santa Fe Business Forum dejó casi $3.500 millones en impacto económico

FOTO: El encuentro que reunirá durante cinco días a más de mil firmas santafesinas

La segunda edición del Santa Fe Business Forum, realizada del 1 al 5 de septiembre en Rosario, generó un impacto económico estimado en casi 3.500 millones de pesos, un 215 % más que la primera edición en 2024. Además, entre ventas y pedidos concretados durante el encuentro, se registraron movimientos por unos 15 millones de dólares, según informaron las autoridades provinciales.

El foro internacional, organizado por el Gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, reunió a más de mil empresas, 250 compradores internacionales, 40 fondos de inversión y representantes diplomáticos de 45 países. Durante cinco jornadas, La Fluvial se transformó en epicentro de rondas de negocios, paneles sectoriales, capacitaciones y recorridos productivos, con más de 3.120 reuniones B2B en sectores como agroindustria, software, salud, logística, energías renovables y alimentos.

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, destacó que el foro “le mostró al mundo lo que puede ser una potencia productiva” y aseguró que el acompañamiento a emprendedores, pymes y empresas permitirá consolidar a Santa Fe como la capital del interior y motor de desarrollo para Argentina. Por su parte, el ministro Gustavo Puccini resaltó la calidad de las oportunidades de negocio y la hospitalidad que recibieron los compradores internacionales.

El evento también tuvo un efecto directo en la economía local, especialmente en la hotelería y la gastronomía. La ocupación en hoteles cinco estrellas alcanzó el 64 % durante la semana, y el turismo de reuniones se consolidó como generador de un gasto mayor al turismo tradicional.

Rosario ya fue confirmada como sede del Congreso Mundial de la Soja 2027 y trabaja en candidaturas para eventos en salud, tecnología y agroindustria. La edición 2025 amplió su agenda con paneles de agtech, biotech, inteligencia artificial, fintech, comercio electrónico y healthtech. La provincia confirmó que en 2026 se realizará una nueva edición del foro, con la intención de ampliar sectores representados y generar más oportunidades de vinculación internacional para el entramado productivo santafesino.