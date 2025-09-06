Santa Fe Business Forum dejó casi $3.500 millones en impacto económico
El evento activó rondas de negocios, paneles sectoriales y fortaleció la internacionalización de empresas santafesinas.
06/09/2025 | 09:18Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El encuentro que reunirá durante cinco días a más de mil firmas santafesinas
La segunda edición del Santa Fe Business Forum, realizada del 1 al 5 de septiembre en Rosario, generó un impacto económico estimado en casi 3.500 millones de pesos, un 215 % más que la primera edición en 2024. Además, entre ventas y pedidos concretados durante el encuentro, se registraron movimientos por unos 15 millones de dólares, según informaron las autoridades provinciales.
El foro internacional, organizado por el Gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, reunió a más de mil empresas, 250 compradores internacionales, 40 fondos de inversión y representantes diplomáticos de 45 países. Durante cinco jornadas, La Fluvial se transformó en epicentro de rondas de negocios, paneles sectoriales, capacitaciones y recorridos productivos, con más de 3.120 reuniones B2B en sectores como agroindustria, software, salud, logística, energías renovables y alimentos.
/Inicio Código Embebido/
Santa Fe. Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum y destacó la potencia productiva
El encuentro internacional reunió a más de 1.000 empresas y 250 compradores de 45 países, generando negocios por más de 15 millones de dólares y consolidando a Santa Fe como un polo estratégico de innovación y comercio exterior.
/Fin Código Embebido/
El gobernador Maximiliano Pullaro, junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, destacó que el foro “le mostró al mundo lo que puede ser una potencia productiva” y aseguró que el acompañamiento a emprendedores, pymes y empresas permitirá consolidar a Santa Fe como la capital del interior y motor de desarrollo para Argentina. Por su parte, el ministro Gustavo Puccini resaltó la calidad de las oportunidades de negocio y la hospitalidad que recibieron los compradores internacionales.
/Inicio Código Embebido/
Rosario. Startups santafesinas captan atención de fondos globales en el Business Forum
Más de 250 emprendimientos de agtech, biotecnología y economía del conocimiento se vincularon con 40 fondos de inversión durante el evento que consolida a la provincia como polo de innovación.
/Fin Código Embebido/
El evento también tuvo un efecto directo en la economía local, especialmente en la hotelería y la gastronomía. La ocupación en hoteles cinco estrellas alcanzó el 64 % durante la semana, y el turismo de reuniones se consolidó como generador de un gasto mayor al turismo tradicional.
/Inicio Código Embebido/
Foro productivo en Rosario. Puccini resaltó el rol del Estado en la segunda edición del Business Forum
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe visitó el Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3 donde en Estadio 3 resaltó la presencia de pymes y compradores internacionales.
/Fin Código Embebido/
Rosario ya fue confirmada como sede del Congreso Mundial de la Soja 2027 y trabaja en candidaturas para eventos en salud, tecnología y agroindustria. La edición 2025 amplió su agenda con paneles de agtech, biotech, inteligencia artificial, fintech, comercio electrónico y healthtech. La provincia confirmó que en 2026 se realizará una nueva edición del foro, con la intención de ampliar sectores representados y generar más oportunidades de vinculación internacional para el entramado productivo santafesino.
Lectura rápida
¿Qué evento se realizó en Rosario? La segunda edición del Santa Fe Business Forum.
¿Quiénes organizaron el foro? El Gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Desarrollo Productivo.
¿Cuándo tuvo lugar el evento? Del 1 al 5 de septiembre.
¿Cuál fue el impacto económico del foro? Un impacto estimado en casi 3.500 millones de pesos.
¿Qué se espera para la edición de 2026? Se realizará una nueva edición del foro con más oportunidades de vinculación internacional.