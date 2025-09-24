Infidelidad en tiempos de crisis: "Hay un impacto en la calidad del vínculo"

¿Puede una crisis económica destruir una pareja? ¿El estrés por la falta de recursos lleva directamente a la infidelidad? Un relevamiento reciente que indica que el 27% de los argentinos admite haber engañado a su pareja puso el tema sobre la mesa. Para desentrañar la compleja relación entre el bolsillo y el corazón, el licenciado en Psicología y psicoanalista Daniel Fernández (matrícula 41.671) analizó el impacto real de la incertidumbre financiera en la vida íntima.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Fernández aclaró que la ecuación no es directa. "Problemas económicos generan infidelidad, yo creo que no", afirmó. Sin embargo, explicó el mecanismo indirecto: "Cuando una persona está mal anímicamente por problemas económicos, con ansiedad, angustia y estrés, toda su energía psíquica o libido está puesta en el problema, y generalmente disminuye la libido sexual".

Este distanciamiento, sumado a roces previos, puede crear una grieta. "La pareja se empieza a distanciar y es ahí donde empieza generalmente la infidelidad", señaló.

Consultado sobre la efectividad de la terapia de pareja en contextos de crisis, el especialista fue claro: su objetivo no es necesariamente "arreglar" la relación. "El propósito es para que se arreglen si es posible, y si no, para que se desarreglen del todo pero bien", explicó.

Se trata de que las personas "se atrevan a decidir de una vez por todas si quieren seguir juntos" y, si no, transitar una separación más sana. "De lo que se trata en el fondo es que las personas sean felices, y si juntos no pueden, a veces lo mejor es separados".

Fernández también se refirió a un mito persistente: la idea de que las generaciones pasadas "luchaban más" por sus relaciones. "Es verdad que había gente que 'emparchaba el corazón', pero eso significaba que muchísimas parejas simplemente se soportaban". Hoy, en cambio, ve que "las nuevas generaciones son más honestas" y comprenden que "una relación no tiene por qué durar para toda la vida, dura lo que dura".

Hijos, excusas y pilares

Un punto crucial que se destacó es la tendencia a permanecer en una relación infeliz por los hijos. "La enorme mayoría de las parejas quieren pelearla por el tema de que tienen hijos en común", dijo el terapeuta, pero advirtió que este es un error.

"Cuando el motivo por el cual quieren seguir juntos es por los hijos, no están eligiendo por la verdadera razón". Peor aún, subrayó que "lo peor para los hijos es que tengan que presenciar como modelo de pareja a un padre y una madre que se la pasan peleando".

Finalmente, Fernández enumeró los pilares fundamentales para una relación sólida, más allá del amor. "No es suficiente el sentimiento", aclaró. Es crucial tener un proyecto en común y "cierta mirada de la vida similar", además de la disposición a acompañarse mutuamente. "En la buena estamos cualquiera", ironizó, remarcando que el verdadero desafío –y la verdadera prueba de fuego– es sostenerse en los momentos difíciles, ya sean económicos, de salud o personales.

Entrevista de Lucas Correa, Cecilia Moro y José Marengo.