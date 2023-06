Indignación y temor en Ludueña: hirieron a una mujer a metros de capilla baleada

Una mujer que atendía un almacén fue baleada este viernes, en un almacén de la zona noroeste.

Según la versión preliminar, los atacantes ingresaron al local pasadas las 13, simularon ser clientes y tiraron a la persona que atendía el local, de unos 47 años.

El hecho se produjo apenas a metros de la capilla que este jueves, por la tarde noche, había sido baleada.

Los residentes del barrio Ludueña alzaron la voz en medio de una creciente indignación y miedo a incluso circular por la zona. Si bien en el momento de ese ataque la mayoría se negó a hablar con los medios debido al temor que los embargaba, este viernes contaron a Cadena 3 Rosario que cambian sus hábitos por la violencia del entorno.

"Que nosotros tengamos derechos, no ellos, porque les sacaron los derechos a nuestros hijos, a los chicos... Por ejemplo, mi hijo, a veces se cruzaba a comprarse sus galletitas para llevarse a la escuela, para comprar el pan, para que comiéramos en familia. Bueno, ahora directamente voy a optar por decirles que no salga, que no compre más, que no se mueva cuando llega de la escuela", relató una vecina.

Además, sobre el ataque a la almacenera, dijo que "escuchó los disparos" y que había sido trasladada al hospital en una camioneta particular.

"Salimos corriendo a socorrerla, y cuando salimos ya la habían trasladado, por suerte fue rápida la reacción de la de las personas del almacén", concluyó.

Informe de Agostina Meneghetti.