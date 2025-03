Vecinos de Villa Parque Santa Ana rechazaron el fallo del TSJ sobre el basural

Villa Parque Santa Ana, una localidad situada a la vera de la Ruta Provincial 5 entre Córdoba y Alta Gracia, vive un nuevo capítulo en una disputa que se extiende por casi nueve años.

Los vecinos, que desde 2017 se oponen fervientemente a la instalación de un megabasural a cielo abierto por parte de la empresa Cormecor, expresaron su disconformidad con el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba.

Este dictamen autoriza el funcionamiento del predio, pero con la condición de que se ubique a por lo menos cuatro kilómetros del ejido urbano de la localidad. Sin embargo, para los habitantes, esta decisión no resuelve sus temores ni asegura su calidad de vida.

Paola, una vecina de Villa Parque Santa Ana, en diálogo con Cadena 3 compartió su preocupación y frustración: "Es devastador lo que están por hacer. Despotrican toda la zona. No me parece justo para nada. Más si se está hablando de que Cormecor no tiene la habilitación para hacerlo ahí".

Recordó un episodio de marzo de 2017, cuando una fuerte lluvia inundó el área propuesta para el basural, dejando residuos flotando en la Ruta 36 e inundando el predio de Taym, empresa que se dedica a la gestión integral y mantenimiento de los ambientes internos y externos. "Por más que sea a cuatro kilómetros, eso no me garantiza sanidad. Es un megabasural a cielo abierto, no una recicladora", dijo la vecina.

El fallo del TSJ, emitido esta semana, surge tras años de litigio entre los vecinos, el municipio y Cormecor, una empresa estatal conformada por la Municipalidad de Córdoba y unos 18 municipios del Gran Córdoba, encargada de gestionar los residuos sólidos urbanos de la región.

Aunque estudios de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional avalaron inicialmente un predio a dos kilómetros de la localidad, las presentaciones judiciales de los vecinos lograron que se elevara la distancia mínima a cuatro kilómetros.

Sin embargo, algunos habitantes dudan de que el predio cumpla completamente con esta medida, mientras otros, como Paola, sostienen que “no importa si está a cuatro, cinco o seis kilómetros; vamos a sufrir las consecuencias igual”.

La oposición no se limita a Villa Parque Santa Ana. En el radio de cuatro kilómetros también se encuentran las localidades de Bouwer y Los Cedros, así como una escuela, lo que amplifica las preocupaciones por la contaminación ambiental y la salud pública.

"El viento puede traer los gases, por más que esté a más de cuatro kilómetros. Esto es un corredor que se ha poblado mucho en los últimos años, con gente que llegó buscando una mejor calidad de vida", explicaron otros vecinos, destacando el crecimiento demográfico entre Córdoba y Alta Gracia.

A pesar de reconocer que el fallo del TSJ establece un precedente sobre la peligrosidad de la cercanía de un basural, los habitantes insisten en que la solución no es suficiente.

"Vamos a seguir juntando firmas, apoyando al municipio con recursos humanos, pedidos de amparo, lo que sea necesario”, aseguró Paola, quien también enfatizó la importancia de empezar por casa: "Si yo reciclo y no tiro basura, ¿Qué van a recoger? Todo comienza con el granito de arena de cada uno", concluyó la vecina.

Para los vecinos de Villa Parque Santa Ana, la respuesta no está en un basural a cuatro kilómetros, sino en una solución que priorice el reciclaje y la sustentabilidad, lejos de sus hogares.

Informe de Fernando Barrionuevo