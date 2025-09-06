En vivo

Una mañana para todos Notas

Un joven murió atragantado mientras cenaba con su papá en Córdoba

El menor, de 17 años, sufrió una obstrucción durante la cena y perdió el conocimiento en pocos segundos.

06/09/2025 | 14:02Redacción Cadena 3

FOTO: Hospital Misericordia de Córdoba.

  1.

    Audio. Un joven murió atragantado mientras cenaba con su papá en Córdoba

    Una mañana para todos

    Episodios

Un adolescente de 17 años murió en Córdoba este viernes a la noche en barrio Nuestro Hogar III, luego de atragantarse con comida mientras cenaba en su casa junto a su padre.

El hecho ocurrió en una vivienda de la Manzana 15 de ese barrio, en la zona sur de la capital. 

Según informaron fuentes policiales, el joven sufrió una obstrucción durante la cena y perdió el conocimiento en pocos segundos.

Ante la desesperación, efectivos policiales que llegaron al lugar le practicaron maniobras de reanimación y organizaron un cordón sanitario para su traslado urgente al Hospital Misericordia.

Finalmente, los médicos de guardia intentaron estabilizarlo, pero minutos después confirmaron el fallecimiento.

Informe de Fernando Barrionuevo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un adolescente de 17 años murió atragantado durante la cena.

¿Dónde sucedió? En barrio Nuestro Hogar III, Córdoba, en su casa.

¿Cuándo ocurrió? El hecho sucedió este viernes por la noche.

¿Qué hicieron los policías? Practicaron maniobras de reanimación y organizaron su traslado al Hospital Misericordia.

¿Cuál fue el desenlace? Los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después de intentar estabilizarlo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

