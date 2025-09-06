Conoció el Monumental y vio a Messi gracias a la sorpresa de sus hijos
El video del festejo de cumpleaños de Jorge González, un marplatense fanático del fútbol, superó los cinco millones de reproducciones y emocionó a todo el país.
06/09/2025
FOTO: Conoció el Monumental y vio a Messi gracias a la sorpresa de sus hijos
-
Audio. Conoció el Monumental y vio a Messi gracias a la sorpresa de sus hijos
Una mañana para todos
Jorge González, vecino de Mar del Plata, jamás había ido a la cancha a ver a la Selección Argentina. Con 62 años recién cumplidos, ese sueño parecía lejano hasta que sus tres hijos decidieron sorprenderlo con un regalo inolvidable: las entradas para ver al equipo de Lionel Messi en el estadio Monumental.
La sorpresa fue registrada en video y pronto se volvió viral en TikTok y en distintos portales de noticias, acumulando más de cinco millones de reproducciones. En las imágenes se ve cómo Jorge primero recibe un fiambre —su debilidad, según confesó— y luego, entre risas y desconfianza, descubre en su billetera una tarjeta con la frase: “Preparate, el jueves viajamos”.
“Jamás en mi vida me hubiera esperado algo así. Yo siempre vi los partidos por televisión, los tres mundiales los viví desde casa. Estar en la cancha, ver a Messi a metros del córner, fue re emocionante e inolvidable”, contó todavía conmovido en diálogo con Cadena 3.
El viaje no estuvo exento de dificultades: llegaron sobre la hora, con populares agotadas de espacio y pasillos colmados. “Por un momento pensé que lo iba a terminar mirando por televisión, en un monitor del estadio. Pero al final conseguimos un lugar y fue perfecto”, relató Jorge, todavía emocionado.
El video no solo conmovió a miles de usuarios en las redes, sino que también generó una ola de mensajes de cariño. “Qué lindos hijos”, “lloré viendo este video” o “merecido regalo para ese papá enorme” fueron algunos de los comentarios que circularon.
Con humor, González asegura que la fama lo sorprendió tanto como la propia entrada: “No tenía ni TikTok, me lo descargué para ver el video. Fui famoso por un día, justo el de mi cumpleaños”.
El recuerdo ya tiene un lugar asegurado: las entradas fueron guardadas como un tesoro familiar. “Son cosas que no se olvidan nunca”, concluyó Jorge, agradecido por el gesto de sus hijos y por haber podido vivir, por primera vez, la pasión de la Selección desde la tribuna.
Entrevista de Titi Ciabattoni
