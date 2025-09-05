Euge Quevedo, tras cantar el Himno: "Canté en un estado de shock pero me gustó"

La voz de Euge Quevedo resonó en el imponente Estadio Monumental ante miles de personas, pero pocos sabían la tormenta de nervios que enfrentó antes de entonar el Himno Nacional Argentino.

En una reveladora entrevista exclusiva con Cadena 3, la reconocida artista cordobesa confesó haber atravesado una "crisis emocional" momentos antes de su histórica presentación.

En ese marco, amplió: "Estaba pasando un momento realmente que era muy personal. Y no quería que ese estrés y esa carga emocional me llevaran a cosas mayores".

Asimismo, admitió que "fue un desafío gigante" tener la responsabilidad de interpretar una pieza tan sagrada para los argentinos. En ese sentido, confesó: "Canté en un estado de shock que a su vez estuvo bueno. Me gusta como lo cante y me gusta haber tenido el coraje de pararme y hacerlo. Y me siento realmente muy orgullosa de eso".

Su actuación en la previa del partido entre Argentina y Venezuela no solo la puso a prueba como cantante, sino también a nivel personal, demostrando la vulnerabilidad detrás de un show de tal magnitud. "Tenía una carga, que nunca me había pasado. Es de mis experiencias más fuertes", manifestó.

La cantante reveló que, a pesar del pánico inicial, logró canalizar sus emociones gracias a su preparación. Sus clases de canto y de respiración se convirtieron en herramientas clave para sortear el momento de tensión.

Con una mezcla de profesionalismo y profunda emoción, Quevedo logró no solo cumplir con la tarea, sino también entregar una interpretación memorable que caló hondo en el público.

Además, agradeció el apoyo de la gente de Córdoba, a la que calificó como de "otro planeta": "Acá en Córdoba me siento muy querida. Y eso para mí es lo más hermoso y maravilloso".

Entrevista de "Siempre Juntos".