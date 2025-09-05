Euge Quevedo, tras cantar el Himno: "Canté en un estado de shock pero me gustó"
En diálogo con Cadena 3, la cantante admitió su nerviosismo al interpretar la canción patria en el marco del partido Argentina-Venezuela en el estadio Monumental.
05/09/2025 | 09:46Redacción Cadena 3
FOTO: Euge Quevedo cantó el Himno Nacional.
-
Audio. Euge Quevedo, tras cantar el Himno: "Tuve una crisis emocional en la previa"
Siempre Juntos
La voz de Euge Quevedo resonó en el imponente Estadio Monumental ante miles de personas, pero pocos sabían la tormenta de nervios que enfrentó antes de entonar el Himno Nacional Argentino.
En una reveladora entrevista exclusiva con Cadena 3, la reconocida artista cordobesa confesó haber atravesado una "crisis emocional" momentos antes de su histórica presentación.
En ese marco, amplió: "Estaba pasando un momento realmente que era muy personal. Y no quería que ese estrés y esa carga emocional me llevaran a cosas mayores".
Asimismo, admitió que "fue un desafío gigante" tener la responsabilidad de interpretar una pieza tan sagrada para los argentinos. En ese sentido, confesó: "Canté en un estado de shock que a su vez estuvo bueno. Me gusta como lo cante y me gusta haber tenido el coraje de pararme y hacerlo. Y me siento realmente muy orgullosa de eso".
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Su actuación en la previa del partido entre Argentina y Venezuela no solo la puso a prueba como cantante, sino también a nivel personal, demostrando la vulnerabilidad detrás de un show de tal magnitud. "Tenía una carga, que nunca me había pasado. Es de mis experiencias más fuertes", manifestó.
La cantante reveló que, a pesar del pánico inicial, logró canalizar sus emociones gracias a su preparación. Sus clases de canto y de respiración se convirtieron en herramientas clave para sortear el momento de tensión.
Con una mezcla de profesionalismo y profunda emoción, Quevedo logró no solo cumplir con la tarea, sino también entregar una interpretación memorable que caló hondo en el público.
Además, agradeció el apoyo de la gente de Córdoba, a la que calificó como de "otro planeta": "Acá en Córdoba me siento muy querida. Y eso para mí es lo más hermoso y maravilloso".
/Inicio Código Embebido/
Emoción total . Euge Quevedo emocionó a todos cantando el himno en el Monumental
Así fue la interpretación de la cantante cordobesa justo antes del duelo entre Argentina y Venezuela, ante 80 mil personas.
/Fin Código Embebido/
Entrevista de "Siempre Juntos".
Lectura rápida
¿Quién es la artista que cantó el Himno Nacional Argentino?
La artista es Euge Quevedo.
¿Dónde tuvo lugar la actuación de Euge Quevedo?
La actuación tuvo lugar en el Estadio Monumental.
¿Cuándo se realizó la presentación de Quevedo?
La presentación se realizó en la previa del partido entre Argentina y Venezuela.
¿Qué enfrentó Euge Quevedo antes de cantar?
Enfrentó una crisis emocional y una tormenta de nervios.
¿Cómo logró superar el momento de tensión?
Logró superarlo gracias a su preparación y sus clases de canto.