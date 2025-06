Luis Juez: "Si Quinteros no renuncia, Llaryora debería echarlo"

El senador nacional Luis Juez expresó su indignación por el escándalo que involucra a la Policía Caminera de Córdoba, donde altos mandos, incluido el comisario general retirado Juan Carlos Ochoa, fueron imputados por presuntos delitos graves.

En una entrevista con Cadena 3, Juez no escatimó críticas hacia la conducción policial y el ministro de Seguridad, a quienes acusó de negligencia y falta de autoridad moral.

"¿Qué más nos tiene que pasar a los cordobeses? ¿Cuántos jefes de la Policía tienen que estar presos para darnos cuenta que tenemos un problema en la cabeza?", exclamó Juez, destacando la crisis de liderazgo en la fuerza.

Según el senador, la Policía de Córdoba es una institución vertical donde la falta de una "cabeza" con autoridad ética y moral lleva a los agentes a enfrentar la tentación del delito, que, según afirmó, es recurrente. "Cada 4 o 5 meses, un jefe de altísima jerarquía termina imputado por delitos que todos sabemos que involucran a la Policía", señaló.

El caso más reciente involucra a Juan Carlos Ochoa, exsecretario privado del exjefe de Policía, comisario general retirado Jorge Gutiérrez. Juez dijo que Ochoa fue ascendido a comisario general mediante un decreto de excepción, a pesar de no cumplir con los requisitos de antigüedad establecidos por el reglamento interno policial.

"Ochoa, hombre de absoluta confianza de Gutiérrez, organizó una banda ilícita utilizando información reservada, encriptada, destinada exclusivamente a la máxima autoridad policial, para lucrar económicamente junto a su hermano y otros comisarios de alto rango", denunció.

El senador también apuntó contra el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros a quien calificó de incapaz para liderar la fuerza en un momento en que la sociedad reclama seguridad. "No tiene ninguna consideración valorable en lo profesional. No logró inspirar a la fuerza lo que necesita. Es un escándalo que no se puede tapar", afirmó.

Juez cuestionó la falta de autocrítica del Ministro, quien, según él, no considera renunciar pese a la gravedad de los hechos. "Si a Quinteros no se le cruza por la cabeza renunciar porque no tiene la dignidad de darse cuenta de que le quedó muy grande el saco, bueno gobernador Llaryora, échelo", sentenció.

Además, Juez expresó su preocupación por la actuación del fiscal Guillermo González, quien participó en una conferencia de prensa junto a la cúpula policial para informar sobre el caso. "Es una vergüenza. Un fiscal no puede aparecer en una conferencia de prensa en un hecho que está investigando. Nos genera la sensación de que el hilo se cortará por lo más delgado, en Ochoa, y que la investigación no llegará a Gutiérrez, al ministro o a algún otro dirigente político", criticó.

El senador también instó al fiscal general de la provincia a asumir su responsabilidad: "Si no tiene la capacidad de conducir con inteligencia el Ministerio Público, también debería irse".

Juez cerró su intervención con un mensaje contundente: "Estamos cansados de fiscales que aparecen en escenas comunicacionales de hechos delictivos y terminan siendo la garantía de que el poder político nunca dé respuestas. A las pruebas me remito: podría hablarle de Blas Correa, del Neonatal, de Oscar González. Hace 28 años que los cordobeses sabemos que el hilo se corta por lo más delgado y que nunca un responsable político se hace cargo de estos hechos de corrupción".

Entrevista de Guillermo López.