Notas

La emotiva colaboración de "Los Soplafortune" y alumnos de sexto grado de Río IV

La banda colaboró con los estudiantes en un proyecto musical, impulsado por la cantante y saxofonista del grupo y profesora de música, Natalia Barraco.

13/09/2025 | 12:55Redacción Cadena 3

FOTO: La emotiva colaboración de "Los Soplafortune" y alumnos de sexto grado de Río IV.

  1.

    Audio. La emotiva colaboración de "Los Soplafortune" y alumnos de sexto grado de Río Cuarto

    Una mañana para todos

    Episodios

La banda de cumbia y cuarteto "Los Soplafortune", fundada en 2012 en Río Cuarto, presentó una colaboración única con alumnos de sexto grado del Colegio San Buenaventura. 

Este proyecto surgió de la iniciativa de Natalia Barraco, cantante y saxofonista de la banda y profesora de música, quien le enseña a sus alumnos a través de la música popular.

Ángelo, integrante de la banda, explicó en Cadena 3 que la idea comenzó cuando Barraco empezó a subir videos de sus alumnos tocando cuarteto. Y reveló que la elección de la canción "La gaita de la cenicienta" fue consensuada entre Barraco y sus alumnos, quienes ya la venían practicando.

Por su parte, Barraco destacó en Cadena 3 la importancia de enseñar música a través de lo popular: "A los niños les encantó y fue muy cercano a lo que ellos escuchan en sus casas", señaló. Además, mencionó que el proyecto incluyó conocer la historia del cuarteto y muchos de sus artistas, lo que permitió a los alumnos conectar con la cultura local.

La grabación del video, que se realizó en el teatro municipal, involucró a 100 alumnos, maestros y padres, convirtiéndose en una experiencia emotiva y enriquecedora. "Ojalá que el cuarteto siga llegando a las aulas, ya que nos hace muy felices a todos", manifestó Barraco.

La colaboración de la banda con los alumnos de sexto grado no solo resaltó la música local, sino que también promovió la alegría y el aprendizaje en un entorno creativo. El video del proyecto ya se ha vuelto viral, mostrando el talento y la energía de los jóvenes músicos junto a la orquesta.

Informe de Silvina Ledesma.

