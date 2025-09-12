Fede Bal recordó su conflicto con Coscu: "Comenzó a bajarme de eventos"

Fede Bal recordó su viejo enfrentamiento con Coscu y reveló que tras su pelea, el streamer le negaba la entrada a eventos relacionados con el streaming.

En diálogo con Martín Cirio, el hijo de Carmen Barbieri contó que el inicio de su conflicto con Coscu se debió a una malinterpretación de parte del influencer: “Empecé a streamear hace mucho tiempo. Mala decisión, no encontré el lugar en esa audiencia, no sabía bien qué estaba haciendo pero yo me armé con un ciber en casa en Mar del Plata, mientras yo tenía dos funciones todas las noches”.

Y explicó el origen de la pelea: “Vinieron unos amigos, jugábamos siempre, y empezamos a prender y en un momento veo en el chat ‘Invitalo a Coscu’. Yo te juro, por mi madre, que es Carmen Barbieri, yo no sabía quién era Coscu. Yo no sabía en ese momento quién era Coscu”.

Y agregó: “ Yo estoy así jugando, yo un señor grande y veo ‘ ¿Quién es Cascu y Coscu?’ ‘Cascu ’, dije, y seguí. Eso fue lo único que pasó ”.

“Se ofendió... , el nivel era peor que una vedette en un móvil de verano con Rial. Creo que él lo levantó, me reaccionaba a todo lo que hacía, me ponía cositas como ‘deformada de la carita’. Me boludeaba, me descansaba. Él y todos esos que lo seguían. Hoy está todo bien con todos, pero empezó a bajarme de eventos. Yo no podía ir a un mismo evento porque él iba”, confesó.

Al ver como escaló su malinterpretación, el actor contó que intentó comunicarse con Coscu para resolver su problema y que él terminó contando otra versión: “Yo lo llamé y en la llamada él dice que yo le digo a él ‘Yo tengo todas las minas. Tenemos que hacer un día un streaming y yo te lo lleno de minas’. Nunca en la vida dije eso”.

Finalmente, Bal sostuvo que una vez que el escándalo termino, todo quedó bien entre ellos: “Yo lo llamé para decirle ‘no nos enojemos, boludo, no hice nada. Perdóname’. Nada, se enojó y después pasó, bajó. Pero básicamente fue eso”.

“Nunca lo vi, nunca fui a un evento más porque no me dejan y evento donde está él, por lo visto hay una bajada que no podría ir”, cerró.