Expectativa positiva para la hotelería este fin de semana en Córdoba

La hotelería en Córdoba muestra signos de recuperación tras meses difíciles. La apertura de oportunidades trae esperanza a la industria y sus trabajadores.
16/08/2025 | 06:27Redacción Cadena 3
FOTO: hotelería cordobesa se prepara para un fin de semana clave
La hotelería en Córdoba presenta una expectativa positiva para este fin de semana, tras meses de situaciones críticas. Un referente del sector expresó: "La expectativa para este fin de semana es buena, muy buena, te diría".
En un contexto marcado por el cierre de establecimientos, como el Hotel Cristal, la industria busca recuperarse. El entrevistado mencionó: "Han sido unos meses terribles, así que vienen con sabor a revancha".
La apertura de oportunidades genera entusiasmo entre los trabajadores y empresarios del sector, quienes ven en este fin de semana una posibilidad de mejorar. "Un poco de bienestar nos viene bien a toda la industria", añadió.
Con mucho trabajo y preparación, la hotelería cordobesa se enfrenta a un nuevo desafío con optimismo, con la esperanza de ponerse al día en sus operaciones y servicios.
Informe de Fernando Barrionuevo
