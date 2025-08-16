En vivo

Una mañana para todos Notas

Expectativa positiva para la hotelería este fin de semana en Córdoba

La hotelería en Córdoba muestra signos de recuperación tras meses difíciles. La apertura de oportunidades trae esperanza a la industria y sus trabajadores.

16/08/2025 | 06:27Redacción Cadena 3

FOTO: hotelería cordobesa se prepara para un fin de semana clave

  1.

    Audio. Expectativa positiva para la hotelería este fin de semana en Córdoba

    Una mañana para todos

    Episodios

La hotelería en Córdoba presenta una expectativa positiva para este fin de semana, tras meses de situaciones críticas. Un referente del sector expresó: "La expectativa para este fin de semana es buena, muy buena, te diría".

En un contexto marcado por el cierre de establecimientos, como el Hotel Cristal, la industria busca recuperarse. El entrevistado mencionó: "Han sido unos meses terribles, así que vienen con sabor a revancha".

La apertura de oportunidades genera entusiasmo entre los trabajadores y empresarios del sector, quienes ven en este fin de semana una posibilidad de mejorar. "Un poco de bienestar nos viene bien a toda la industria", añadió.

Con mucho trabajo y preparación, la hotelería cordobesa se enfrenta a un nuevo desafío con optimismo, con la esperanza de ponerse al día en sus operaciones y servicios.

Informe de Fernando Barrionuevo

Lectura rápida

¿Cuál es la expectativa para la hotelería en Córdoba este fin de semana? La expectativa es positiva, según un referente del sector.

¿Qué establecimiento ha cerrado recientemente en Córdoba? El Hotel Cristal ha cerrado recientemente.

¿Cómo se sienten los trabajadores y empresarios sobre el fin de semana? Están entusiasmados y ven una oportunidad de mejorar.

¿Qué han experimentado los establecimientos en meses recientes? Han experimentado meses terribles y el cierre de varios establecimientos.

¿Cuál es el objetivo de la hotelería cordobesa en este nuevo desafío? El objetivo es recuperar sus operaciones y servicios.

