El mercado inmobiliario tuvo un comportamiento mixto, pese al salto del dólar

A pocas semanas de las elecciones legislativas, el mercado inmobiliario en Córdoba muestra un comportamiento mixto, según indicaron desde la Cámara Inmobiliaria de la provincia.

El titular de la entidad, Pedro Cámara Correa, destacó que, aunque la incertidumbre política y el salto del dólar generan cierto temor en el público, el sector no está paralizado y mantiene un nivel de actividad, especialmente en propiedades y alquileres que se encuentran a precios razonables.

Según dijo Cámara Correa a Cadena 3, durante el primer semestre del año, el mercado inmobiliario cordobés registró un desempeño muy positivo, con un volumen significativo de transacciones. Sin embargo, en los últimos dos meses, la actividad disminuyó levemente, aunque sigue habiendo consultas y operaciones. "Todo producto o propiedad que esté en precio se está moviendo y concretando operaciones", aseguró el representante de la Cámara, quien subrayó que las propiedades sobrevaluadas son las que enfrentan dificultades para concretar ventas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a los créditos hipotecarios, la situación es menos favorable. Las variaciones en las tasas de interés redujeron el atractivo de este tipo de financiamiento, lo que llevó a una notable disminución en la demanda de créditos. Por el lado de los alquileres, aquellos que están a valores de mercado, tanto de viviendas como de locales comerciales, están registrando un movimiento importante. En cambio, los alquileres con precios por encima de la demanda tienden a permanecer sin ocuparse.

Con la llegada del último trimestre, el sector espera un repunte, impulsado en parte por las consultas de estudiantes que llegarán a Córdoba en 2026. Desde la Cámara Inmobiliaria se mostraron optimistas. “El primer semestre fue muy bueno, y creemos que el último trimestre también lo será”. Pero reconocen que el resultado de las elecciones de octubre y su impacto en la economía serán clave para definir el cierre del año.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Barrionuevo.