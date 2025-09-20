Detienen a cuatro policías en Jujuy por encubrimiento en narcomenudeo

FOTO: Policías de Jujuy, en la mira por encubrimiento

Una mañana para todos

El fiscal Alejandro Burrieri, en Jujuy, confirmó que los cuatro policías detenidos serán imputados por encubrimiento y cohecho en causas de narcomenudeo.

Las investigaciones revelaron que en los teléfonos de personas imputadas y posteriormente condenadas por narcomenudeo se encontraron mensajes con números telefónicos pertenecientes a miembros de la fuerza policial provincial.

Burrieri indicó que estos hallazgos son una parte fundamental de la investigación en curso, que busca esclarecer el grado de complicidad de los efectivos detenidos.

Informe de Elisa Zamora