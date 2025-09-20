En vivo

Notas

Detienen a cuatro policías en Jujuy por encubrimiento en narcomenudeo

Cuatro policías de Jujuy enfrentan imputaciones por encubrimiento y cohecho en causas de narcomenudeo, tras hallazgos comprometedores en sus teléfonos.

20/09/2025 | 08:48

FOTO: Policías de Jujuy, en la mira por encubrimiento

  

    Audio. Detienen a cuatro policías en Jujuy por encubrimiento en narcomenudeo

    Una mañana para todos

    Episodios

El fiscal Alejandro Burrieri, en Jujuy, confirmó que los cuatro policías detenidos serán imputados por encubrimiento y cohecho en causas de narcomenudeo.

Las investigaciones revelaron que en los teléfonos de personas imputadas y posteriormente condenadas por narcomenudeo se encontraron mensajes con números telefónicos pertenecientes a miembros de la fuerza policial provincial.

Burrieri indicó que estos hallazgos son una parte fundamental de la investigación en curso, que busca esclarecer el grado de complicidad de los efectivos detenidos.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Quién confirmó la imputación de los policías? El fiscal Alejandro Burrieri confirmó la imputación.

¿Dónde ocurrieron los hechos? En Jujuy.

¿Qué delitos se les imputan a los policías? Se les imputan por encubrimiento y cohecho.

¿Qué se encontró en las investigaciones? Se encontraron mensajes en teléfonos de personas condenadas por narcomenudeo que pertenecen a miembros de la fuerza policial provincial.

¿Cuál es el objetivo de la investigación? Esclarecer el grado de complicidad de los efectivos detenidos.

