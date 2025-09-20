Detienen a cuatro policías en Jujuy por encubrimiento en narcomenudeo
Cuatro policías de Jujuy enfrentan imputaciones por encubrimiento y cohecho en causas de narcomenudeo, tras hallazgos comprometedores en sus teléfonos.
20/09/2025 | 08:48Redacción Cadena 3
FOTO: Policías de Jujuy, en la mira por encubrimiento
El fiscal Alejandro Burrieri, en Jujuy, confirmó que los cuatro policías detenidos serán imputados por encubrimiento y cohecho en causas de narcomenudeo.
Las investigaciones revelaron que en los teléfonos de personas imputadas y posteriormente condenadas por narcomenudeo se encontraron mensajes con números telefónicos pertenecientes a miembros de la fuerza policial provincial.
Burrieri indicó que estos hallazgos son una parte fundamental de la investigación en curso, que busca esclarecer el grado de complicidad de los efectivos detenidos.
Lectura rápida
¿Quién confirmó la imputación de los policías? El fiscal Alejandro Burrieri confirmó la imputación.
¿Dónde ocurrieron los hechos? En Jujuy.
¿Qué delitos se les imputan a los policías? Se les imputan por encubrimiento y cohecho.
¿Qué se encontró en las investigaciones? Se encontraron mensajes en teléfonos de personas condenadas por narcomenudeo que pertenecen a miembros de la fuerza policial provincial.
¿Cuál es el objetivo de la investigación? Esclarecer el grado de complicidad de los efectivos detenidos.