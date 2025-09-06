Comerciantes de Taninga esperan la reapertura de los túneles tras un año cerrado

El 19 de septiembre se cumplirá un año del cierre del camino de los Túneles de Taninga, en el oeste cordobés, y la situación mantiene en vilo a los comerciantes de la zona. La ruta fue clausurada de manera preventiva tras un incendio que afectó la vegetación y la contención rocosa del sector, lo que derivó en un riesgo para quienes transitaban el lugar.

Desde entonces, los comedores, kioscos y puestos de artesanías que dependen del turismo quedaron prácticamente paralizados. “Hace un año que no trabajamos. Vivimos del turismo, y si la gente no pasea por los túneles, no podemos vender artesanías, cabritos o productos regionales”, expresó Iliana, propietaria de uno de los comedores.

Recién en marzo comenzaron las obras de reparación a cargo de Vialidad Provincial y en los últimos meses se intensificaron los trabajos, con cerca de 50 obreros en la zona. “De acuerdo a los comunicados oficiales, antes de fin de año se habilitaría el tránsito hasta el tercer túnel. Son cinco en total, y la reapertura llegaría hasta una rotonda que se haría antes de llegar al tercero, mientras se completa la obra”, explicó Iliana.

El cierre generó un fuerte impacto económico y también emocional en los habitantes de la región. Son 13 comedores entre Taning y los túneles, además de kioscos y artesanos. "Veníamos de una época de mucha afluencia turística y pasamos de tener mucho a no tener nada. Fue un golpe económico y psicológico muy grande”, resumió Iliana.

A pesar de las dificultades, los comerciantes mantienen la esperanza de que la reapertura prevista para noviembre o diciembre les permita recuperar la actividad perdida y volver a recibir a los visitantes en uno de los paisajes más emblemáticos de Córdoba.

Informe de Roberto Fontanari