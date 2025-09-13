Seguridad edilicia y riesgos de vida: buscan garantizar condiciones de alquiler

La seguridad edilicia, un tema que suele ganar notoriedad, vuelve al centro del debate en Rosario. El Círculo de Arquitectos de la ciudad presentó en el Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para crear un Certificado de Seguridad para Viviendas en Alquiler. La iniciativa busca acreditar que los inmuebles cumplan con requisitos básicos en instalaciones eléctricas, de gas y medidas contra intoxicaciones por monóxido de carbono, entre otros puntos.

Para profundizar en la viabilidad y el alcance de esta herramienta, en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario se dialogó con el arquitecto Rubén Benedetti, Director del Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud y Seguridad de la Facultad de Arquitectura de la UNR, un espacio único en el país especializado en la materia.

“Todos los años tenemos, todos los inviernos, casos de muerte por el estado de las instalaciones de gas (…) y todos los años es creciente el número de siniestros que tienen que ver por el estado de las instalaciones eléctricas”, enfatizó.

La causa principal, explica, es el envejecimiento del parque edilicio: “Tenemos edificios que tienen 50, 60, 70, 80 años, con instalaciones eléctricas de hace 80 años”. Esas instalaciones fueron diseñadas para demandas mínimas –“tres veladores, la heladera y un ventilador”– y hoy deben soportar aires acondicionados, computadoras y televisores, lo que genera sobrecargas y aumenta el riesgo de incendios. “Son perfectamente posibles de prever, de evitar, si se tuvieran las instalaciones en condición”, sentenció.

La "trampa" voluntaria

El arquitecto identificó el talón de Aquiles del proyecto: su carácter opcional. “Este certificado está planteado como una herramienta voluntaria (…). Yo creo que las mejoras de seguridad edilicia deberíamos buscar herramientas que las convierta en obligatorias, no solamente para el alquiler”.

Argumentó que, según el Código Civil, un propietario puede alquilar “una ruina” si encuentra a alguien dispuesto a habitarla. Imponer una obligación choca con este marco legal y, según su experiencia, iniciativas similares en otras ciudades “terminaron frenadas por un amparo”. Además, se plantea el interrogante de quién puede certificar y asumir la responsabilidad profesional sobre gas, electricidad y estructura, un proceso que, de seguir los valores colegiales, resultaría “carísimo”.

Frente a esta realidad, el especialista reconoce que el inquilino es el más desprotegido: “Llega con su ropita a cuestas y sus muebles, desembarca en una casa y no sabés qué pasa. Uno no se puede poner a revisar o a llevarse un técnico”.

Un certificado obligatorio incluido en el contrato de alquiler sería, en teoría, un escudo para el usuario, pero el proyecto actual no va en esa dirección.

Problema sistémico

En un panorama más amplio del problema, Benedetti fue contundente al señalar que la raíz del es la normativa obsoleta de la ciudad. “El reglamento de edificación de Rosario es una colección de copiar y pegar (…) y en muchas partes ha quedado desactualizado”.

Puso como ejemplo la lucha contra incendios: “La obligación de disponer instalaciones contra incendio en los edificios es mínima”. Mencionó que las normas a las que a veces se apela (como las NFPA de EE.UU.) están pensadas para un contexto con infraestructura y recursos que Rosario no tiene: “Nosotros no tenemos agua contra incendios en las veredas. Hay cinco hidrantes que funcionan en toda la ciudad”.

Entrevista de Susana Manzelli.