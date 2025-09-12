En vivo

Informados al regreso Rosario Notas

Incendio en departamento alarmó al microcentro rosarino: "Era todo fuego"

Según relató al móvil de Cadena 3 Rosario la dueña de la unidad en el edificio de 11 pisos en San Lorenzo al 1200 que ardió, una alerta temprana de su hijo evitó una tragedia.    

12/09/2025 | 21:51Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Rosario: Un incendio en un departamento de microcentro alarmó a la zona.

  1.

    Audio. Rosario: Un incendio en un departamento de microcentro alarmó a la zona.

    Informados al regreso Rosario

    Episodios

Un intenso incendio se desató durante la tarde de este martes en un departamento del quinto piso del edificio ubicado en San Lorenzo 1200. Según los reportes iniciales de Bomberos, el fuego se habría originado en el dormitorio de la vivienda, aparentemente por un desperfecto en una computadora, y se propagó con velocidad debido a que la habitación estaba completamente alfombrada.

Afortunadamente, los seis integrantes de la familia que habita el lugar lograron evacuar a tiempo por sus propios medios y no se reportaron víctimas con lesiones graves. Vanesa, dueña del departamento, relató en primera persona los angustiantes momentos previos a la evacuación al móvil de Cadena 3 Rosario: "Mi hijo más grande se iba a la terraza y sentía ruido. Yo me quedé en el sillón, con dolor de estómago, y me dice: 'Ma, ¿no sentís ruido?'. Bajó y me dijo que era su pieza".

La mujer describió cómo el humo negro inundó la habitación en cuestión de minutos: "Cuando fui, era un humo negro, negro, negro. Mi hijo agarró el matafuego, pero ya había agarrado la pieza". En ese momento, en la vivienda solo se encontraban ella y su hijo mayor, ya que su marido y sus hijas menores se encontraban en el médico.

"Por suerte mi hijo se dio cuenta", afirmó Vanesa, aún conmocionada. "Yo solo sentía ruido, no sentí más nada". Al ser consultada sobre el posible origen, respondió: "Ni idea. El tema es que el departamento está todo alfombrado, y la alfombra... cuando yo entré era todo fuego: la cama, el piso. Era mucho humo negro. Tenía la computadora, para mí [el origen] es el juego, no sé".

Tras percatarse de la emergencia, madre e hijo no solo evacuaron, sino que también alertaron a los vecinos. "Salimos y empezamos a tocar timbre con mi hijo más grande para avisar a algunos vecinos... que bajen, por el protocolo", explicó.

Aunque reconoció que la espera de los bomberos "les pareció una eternidad", admitió que "capaz que llegaron enseguida". Su hijo mayor, quien fue el primero en detectar el fuego, resultó con el pelo quemado y cubierto de hollín, pero no requirió traslado hospitalario. "Él no quería hablar", comentó Vanesa.

Desde Bomberos confirmaron que el incendio fue controlado por el personal concurrente y que no se propagó a otras unidades. Las causas exactas del siniestro se encuentran aún en investigación.

Informe de Agostina Meneghetti.

