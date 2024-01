Sinner remontó un partido increíble y se consagró campeón del Australian Open

El tenista italiano Jannik Sinner (4°) se consagró campeón del Abierto de Australia y consiguió así su primer título de Grand Slam tras vencer en la final al ruso Daniil Medvedev (3º) por 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-3.

Sinner le dio vuelta un partido increíble a Medvedev, que se imponía por dos sets a cero y acariciaba el torneo.

El ruso comenzó jugando prácticamente perfecto, pasando por arriba al italiano desde el inicio gracias a los impresionantes ángulos que consiguió desde el fondo de la cancha y su aferrada defensa, que le permitió neutralizar casi sin inconvenientes la potencia de los golpes de su rival.

/Inicio Código Embebido/

Sublime from Sinner ?? The Italian ???? clinches his maiden Grand Slam title ?? He triumphs in five hardfought sets 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 to win #AO2024 . @janniksin • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/DTCIqWoUoR

/Fin Código Embebido/

Otro factor clave en el comienzo fue la experiencia en este tipo de partidos, ya que esta fue la sexta final de Grand Slam para Medvedev, mientras que Sinner no había jugado ninguna previamente.

Pero a partir del tercer set el italiano empezó a reducir la cantidad de errores no forzados, estuvo implacable con su servicio y dejó de darle chances al ruso, que terminó fundido físicamente.

En el primer set, Medvedev consiguió un quiebre en el tercer y el noveno game, para imponerse cómodamente por 6-3 sin darle oportunidades de break a Sinner.

El segundo, continuó con la misma tendencia: Medvedev manteniendo su servicio sin problemas y Sinner batallando en cada game pero sin obtener resultados.

El ruso llegó a sacar con ventaja de 5-1, pero el nacido en San Candido comenzó a mostrar signos de recuperación y llegó a colocarse 5-3 abajo y con una oportunidad para quebrar.

/Inicio Código Embebido/

The Fox fights back ?? @janniksin is going nowhere just yet. The No.4 seed seals the third set and it's 6-3 6-3 4-6.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/EJJTWV9aIP