Naomi Osaka avanza firme en el US Open

Naomi Osaka estuvo de vuelta en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos por primera vez desde 2021, el año después de ganar su segundo campeonato en Flushing Meadows.

En ese momento, también estuvo jugando bastante bien, bajo la guía de un nuevo entrenador, sin embargo aún no tuvo una opinión sobre si siente que está lista para llegar lejos en el torneo.

“Honestamente, realmente no lo sé. Ya no me preocupo por saberlo. Simplemente lo dejo en el aire”, declaró Osaka, cabeza de serie número 23, después de eliminar el jueves en solo 70 minutos a Hailey Baptiste 6-3, 6-1 en la segunda ronda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los cuatro trofeos de Grand Slam de Osaka llegaron en canchas duras: dos en el Abierto de Estados Unidos y dos en el Abierto de Australia. Desde su título de 2020 en Nueva York, sus viajes allí han sido así: derrotas en la tercera ronda en 2021, primera ronda en 2022 y segunda ronda el año pasado.

La superficie lo favoreció, como suele suceder, a los grandes servicios y el tenis poderoso de primer golpe por el que Osaka es mejor conocida. Este aspecto se mostró contra Baptiste, donde demostró disposición para variar velocidades y efectos.

El otro talento que Osaka utilizó con gran efecto esa semana fue el de devolver, lo que pone a un oponente a la defensiva. Osaka ganó 11 de los 18 juegos de devolución que jugó hasta ahora, incluyendo durante una victoria de 6-3, 6-4 sobre Greet Minnen en la primera ronda.

Después de su salida en la tercera ronda en Wimbledon el mes pasado, Osaka se separó del entrenador Patrick Mouratoglou y comenzó a trabajar con Tomasz Wiktorowski, quien solía ser parte del equipo de Iga Swiatek. Wiktorowski la animó a enfocarse más en la colocación de sus tiros “y no necesariamente buscar ganadores la mayoría de las veces”.

Parece que ambos están progresando rápidamente, y Osaka comentó que su impresión de él cambió velozmente.

“Honestamente, no lo conocía, pensé que era muy intimidante, porque es muy alto y no sonreía”, expresó. “Ahora que estamos trabajando juntos, veo que sonríe a menudo. Tiene una sonrisa muy amigable, y es muy agradable. Ese es mi pequeño dato curioso sobre Tomasz”.

Venus Williams consiguió su primera victoria en un partido de dobles femeninos del Abierto de Estados Unidos desde 2014, esta vez, su compañera no fue su hermana menor Serena, sino Leylah Fernandez. Williams, de 45 años, que recientemente regresó al circuito tras una ausencia de 16 meses, y Fernandez eliminaron a la pareja cabeza de serie número seis, Lyudmyla Kichenok y Ellen Perez, 7-6 (4), 6-3.

Los campeones de Wimbledon Swiatek y Jannik Sinner ganaron ambos, aunque la victoria del italiano fue mucho más sencilla que la de ella. Swiatek tuvo algunos problemas antes de superar a Suzan Lamens, una jugadora holandesa clasificada en el puesto 66 que nunca había aparecido en un torneo de Grand Slam hasta ese año, con un marcador de 6-1, 4-6, 6-4. Sinner estuvo firme en una victoria de 6-3, 6-2, 6-2 contra Alexei Popyrin, quien había vencido a Novak Djokovic en el Abierto de Estados Unidos del año anterior.