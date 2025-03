Challenger en Córdoba: habrá campeón argentino en el torneo

El AAT Challenger Santander edición Córdoba tendrá campeón argentino. Los cuatro semifinalistas del tercer Challenger del año en el país son nacionales: Juan Manuel Cerúndolo vs. Thiago Tirante y Federico Coria vs. Juan Pablo Ficovich, los cruces de este sábado, a partir de las 12:00 hs en el Córdoba Lawn Tenis Club. Las entradas se consiguen en suticket.com o en puerta por $10.000.

Juan Manuel Cerúndolo (129°), segundo preclasificado del cuadro, comenzó la jornada con el pie derecho para los argentinos al vencer al peruano Juan Pablo Varillas (198ª) por 6-4 y 6-2. “Hoy sí creo que fue un gran partido. Jugué muy bien”, comenzó analizando el menor de los hermanos tras su triunfo haciendo la diferenciación con el partido de octavos de final en el que superó al boliviano Murkel Dellien y fue autocrítico con su nivel.

Mission accomplished ??@jmcerundolo advances to his first Challenger semifinal of the season with a solid 6-4, 6-2 win over Varillas in Cordoba!#ATPChallenger | @AATenis pic.twitter.com/ixiqvP4UhX