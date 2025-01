Argentina derrotó a Noruega por 3 a 2 en Oslo: "Con el corazón en la raqueta"

La fría crónica indica que Argentina derrotó a Noruega por 3 a 2 en la Qualifiers de la Copa Davis 2025, en un match disputado en Oslo y clasificó a la segunda ronda del certamen ecuménico por equipos, instancia en la que visitará a Países Bajos en septiembre próximo.

En el quinto y decisivo punto Mariano Navone, 49 en el ranking de ATP, logró recuperarse luego de perder el primer set y de estar abajo 3 a 0 en el tercero, en base a su mayor experiencia, a un trabajó de desgaste y fundamentalmente con un enorme coraje para revertir una historia adversa.

/Inicio Código Embebido/

ELATION FOR ARGENTINA ????



Mariano Navone secures a 3-2 victory over Norway with his first ever Davis Cup win, defeating Nicolai Budkov Kjaer 4-6, 6-3, 6-4 ??#DavisCup pic.twitter.com/pPqWKQQuEu