Milei reveló que en su última charla le pidió "perdón" al Papa Francisco

El presidente Javier Milei confió este viernes por la noche que le pidió "perdón" al Papa Francisco durante la última conversación que mantuvieron, unos meses atrás.

"Le pedí perdón la última vez que lo ví", aseguró el Jefe de Estado en declaraciones radiales, quien viajó especialmente junto a su comitiva para participar del funeral del Santo Padre, fallecido el lunes último.

Asimismo, Milei se mostró arrepentido de algunas cosas que había manifestado sobre Francisco: "Tomé conciencia desde que soy presidente", y dijo que Bergoglio no lo tomó personal: "No te calentés, es un error de juventud", le respondió.

"Ha sido el líder espiritual de cerca de dos mil millones de humanos", destacó.

Por otra parte, se refirió a su relación con el expresidente Mauricio Macri: "No estamos teniendo diálogo, él decidió involucrarse en la campaña en la Ciudad. Como toda campaña, hay pirotecnia, todas esas cosas...".

"Hay que tomárselo con tranquilidad, hay que entender que estamos en el medio de la campaña electoral, debo ocuparme de cuestiones más complicadas", señaló.

Y agregó: "Termina la campaña y se termina, está todo bien. He vivido varias campañas y no voy a entrar en ninguna lógica destructiva y no voy a guardar rencor porque entiendo como funcionan las campañas. Las cosas no son tan así, después va a bajar toda la espuma y se van a acomodar los tantos y vamos a estar juntos como corresponde".