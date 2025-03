Empresas reevalúan el regreso a la oficina: ¿adiós al teletrabajo?

El auge del trabajo presencial ha planteado interrogantes entre empleados y empresas en medio del regreso a las oficinas. Mientras algunas compañías defienden que la presencialidad potencia la productividad y el trabajo en equipo, las estadísticas recientes contradicen estas afirmaciones, sugiriendo un cambio necesario en los paradigmas laborales.

Hace cinco años, el teletrabajo se consolidaba como una tendencia inquebrantable, especialmente tras el empuje de la pandemia que llevó a muchas empresas, como Amazon y JPMorgan, a adoptar prácticas de trabajo remoto. Sin embargo, en la actualidad, estas mismas corporaciones están onceando la vuelta masiva a los espacios de trabajo físicos.

El argumento más utilizado defiende la coordinación y la cultura organizacional que solo se pueden fomentar en persona. No obstante, este paradigma no goza de unanimidad. En Argentina, por ejemplo, la reciente decisión de Big Box de retornar totalmente a la presencialidad suscitó tanto apoyo como críticas, lo que refleja un debate que aún no alcanza un consenso.

Expertos como Radostina Purvanova señalan que el teletrabajo tuvo un impacto positivo significativo, permitiendo mantener la ocupación y ofreciendo mayor equilibrio entre la vida laboral y personal. Sin embargo, complicaciones como el aislamiento y la falta de interacción directa también emergieron como inconvenientes a tener en cuenta.

El nuevo formato irrumpió en Argentina con el ASPO de 2020 como una solución de emergencia, transformando abruptamente la vida laboral y los hogares. Entre flexibilidad, hiperconectividad y desigualdades, dejó un legado irreversible que redefinió el trabajo y desafía aún hoy el equilibrio entre productividad y bienestar.

Las preferencias de los empleados son variadas: el 25% está a favor de regresar a la oficina, un 40% opta por un esquema híbrido, y el 35% desea continuar trabajando exclusivamente desde casa. Esta diversidad de opiniones representa un desafío significativo para las organizaciones en la gestión de sus equipos.

Desde una perspectiva más filosófica, Alejandro Melamed sostiene que el conflicto entre posturas es, en esencia, ideológico. Algunas personas favorecen el trabajo controlado en la oficina, mientras que otras abogan por la confianza y el enfoque en los objetivos.

Durante la pandemia, muchas empresas adoptaron el teletrabajo impulsadas por la necesidad, pero al dejar atrás el confinamiento, algunas intentaron revertir estas prácticas sin medir las potenciales repercusiones. No obstante, aquellas que integraron teletrabajo como un componente clave en su propuesta de valor para los empleados han visto resultados positivos, al priorizar la flexibilidad.

En ciertas ocasiones, el retorno a las oficinas se ha percibido como un pretexto para eliminar puestos de trabajo. Aquellos que mostraron resistencia han sido excluidos de la reestructuración, creando un clima de tensión interna y posible daño a la imagen de la empresa.

En un entorno competitivo, imponer una política estricta de presentismo sin ofrecer beneficios tangibles como aumentos salariales podría llevar a una fuga de talento.

A medida que se profundiza el análisis sobre la productividad, se observa que la creatividad se nutre más en entornos presenciales, mientras que las tareas repetitivas se realizan con mayor eficacia desde casa, donde hay menos disrupciones. Un estudio de PLOS ONE de 2022 reveló que antes de la pandemia, el 79% de los académicos creían que el trabajo remoto aumentaba la productividad. Sin embargo, esa cifra cayó al 23% durante el confinamiento, mientras que un 38% reportó un efecto negativo.

El teletrabajo es más efectivo cuando es una opción y no una imposición. Este aspecto cambiará radicalmente la elaboración de las políticas laborales futuras.

En última instancia, factores como la industria, el tipo de liderazgo y las características generacionales influyen en cómo se vive este cambio. Las nuevas generaciones, habituadas al medio digital, se manejan con facilidad en el teletrabajo, aunque valoran los espacios para socializar y desarrollarse profesionalmente.

Los trabajadores que realizan teletrabajo suelen reportar niveles más altos de satisfacción y rendimiento. Algunas investigaciones han señalado que puede haber una mejora en la productividad de hasta el 15%, siempre que contemos con flexibilidad y un marco claro.

La idea de un trabajo 100% remoto se está desvaneciendo, y el modelo híbrido, que combina ambos formatos, parece ser el más adecuado. Esto es particularmente cierto para quienes residen en grandes centros urbanos, donde el tiempo de desplazamiento es considerable.

El reto sigue siendo la capacidad de los líderes para motivar y cohesionar equipos, independientemente de su ubicación. Entonces, ya no se trata solo de definir cuántos días se trabaja en la oficina, sino de rediseñar la experiencia laboral en su conjunto.

