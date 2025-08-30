En vivo

Tarde y Media Notas

Erreway se reencontró con su público en un show inolvidable en el Movistar Arena

La banda que nació con la serie juvenil Rebelde Way volvió a los escenarios tras más de 20 años.

30/08/2025 | 15:18Redacción Cadena 3

FOTO: Erreway se reencontró con su público en un show inolvidable en el Movistar Arena.

FOTO: Geo Monteagudo en el show de Erreway en el Movistar Arena.

    Audio. Erreway se reencontró con su público en un show inolvidable en el Movistar Arena

La banda Erreway se presentó este viernes a la noche en el Movistar Arena, en un emocionante reencuentro con su público tras más de 20 años. 

El grupo musical, que nació con la serie juvenil Rebelde Way, hizo vibrar a sus seguidores con un show lleno de nostalgia.

Fue un espectáculo increíble que reunió a diversas generaciones. Muchas mamás asistieron con sus hijas, quienes descubrieron la serie a través de plataformas digitales.

El concierto, que dio inicio a una gira internacional, tuvo una gran acogida, vendiendo más de 300 mil entradas. La banda anunció que las fechas del 29 y 30 de agosto, así como el 3, 4, 16, 17 y 23 de septiembre, ya están agotadas. 

Además, en la fecha de este viernes anunciaron que se agregó una nueva fecha, que será el 29 de septiembre en Buenos Aires.

El show comenzó pasadas las nueve de la noche y estuvo lleno de clásicos como “Girar”, “Rebelde Way” y “Memoria”.

La sorpresa de la noche fue la participación de Lali Espósito, quien se unió a la banda para interpretar “Bonita de Más”.

El cierre del evento incluyó temas icónicos como “Porque Te Quiero”, “Resistiré” y “Sweet Baby”. 

Erreway continuará su gira con presentaciones en Santa Fe, Rosario, Tucumán y Córdoba, donde cerrarán el 13 de diciembre en Plaza de la Música.

Informe de Geo Monteagudo. 

