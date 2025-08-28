En vivo

Siempre Juntos

Rock Conquista 2025: llega a Santa Fe la primera edición del festival

El evento se llevará a cabo el 13 de septiembre en el predio de La Rural. En la nota, la grilla y todo lo que tenés que saber.

28/08/2025 | 13:07Redacción Cadena 3

FOTO: Cruzando el chaco dirá presente en el Rock Conquista 2025.

  1.

    Audio. Rock Conquista 2025: llega a Santa Fe la primera edición del gran festival de música

    Siempre Juntos

    Episodios

El Rock Conquista 2025 es un nuevo festival de música que se llevará a cabo el 13 de septiembre en La Rural de Reconquista, Santa Fe. 

Con el lema "La música como bandera", este evento promete ser un hito en la región, que ya muestra un gran entusiasmo por su llegada.

Evelyn Kerlof, directora general de la productora Usina, destacó en Cadena 3 la importancia del festival: "Falta muy poco y la región lo está palpitando". A su vez, señaló que la productora busca ofrecer el mejor rock en un evento para toda la familia.

Arturo Vega, productor ejecutivo de la productora, aseguró que la gente de la zona lo espera con mucha ansia. "Nos recibieron con los brazos abiertos y estamos felices de llevar este festival a Reconquista", señaló. 


Arturo Vega, Guillermo Hemmerling y Evelyn Kerlof.

Este evento, además de la oferta musical, busca activar la economía regional y fomentar el turismo.

El festival contará con una variada grilla de bandas, incluyendo a Guasones, El Plan de la Mariposa, La Mississippi, Cruzando el charco, Planeador V, entre muchas otras.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La propuesta es para que toda la familia disfrute de una experiencia cultural', expresó Kerlof.

Las puertas del evento abrirán a las 14 y se espera una gran afluencia de público. Las entradas están disponibles a través de PassGo. En ese marco, Vega aclaró que se puede comprar la entrada de manera física o virtual.

Con una propuesta que combina nuevas bandas y clásicos del rock, el Rock Conquista 2025 será un evento memorable para todos los amantes de la música y promete llegar para quedarse.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".

