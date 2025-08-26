Histórico: Cosquín Rock se hará por primera vez en Brasil

El emblemático festival de Cosquín Rock llegará a Brasil por primera vez en su historia, y se realizará el 13 de enero de 2026 en Jureré, Florianópolis.

Con la presencia asegurada de miles de argentinos y brasileros, se espera un evento lleno de música de primera calidad y buena energía.

La flamante noticia genera una expectativa entre los fanáticos y promete ser un éxito garantizado.

El ambiente veraniego de Jureré, conocido por su atractivo turístico y sus playas, se convertirá en el escenario ideal para este festival.

Además, la edición original del Cosquín Rock en Argentina, que tendrá lugar en febrero en Santa María de Punilla, también revelará su grilla de artistas en las próximas semanas. Aunque aún no se conocen detalles sobre las bandas que participarán en la versión brasileña, la emoción crece entre los seguidores.

Informe de Gabriel "Alambre" Jarmolczuk.