En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

Histórico: Cosquín Rock se hará por primera vez en Brasil

El próximo 13 de enero, el festival de música desembarcará en la isla de Florianópolis.

26/08/2025 | 12:48Redacción Cadena 3

FOTO: Cosquín Rock se hará por primera vez en Brasil.

  1.

    Audio. Cosquín Rock llega por primera vez a Brasil en enero de 2026

    Siempre Juntos

    Episodios

El emblemático festival de Cosquín Rock llegará a Brasil por primera vez en su historia, y se realizará el 13 de enero de 2026 en Jureré, Florianópolis. 

Con la presencia asegurada de miles de argentinos y brasileros, se espera un evento lleno de música de primera calidad y buena energía.

La flamante noticia genera una expectativa entre los fanáticos y promete ser un éxito garantizado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ambiente veraniego de Jureré, conocido por su atractivo turístico y sus playas, se convertirá en el escenario ideal para este festival.

Además, la edición original del Cosquín Rock en Argentina, que tendrá lugar en febrero en Santa María de Punilla, también revelará su grilla de artistas en las próximas semanas. Aunque aún no se conocen detalles sobre las bandas que participarán en la versión brasileña, la emoción crece entre los seguidores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Gabriel "Alambre" Jarmolczuk.

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho